Сюжет Star Fever Link and Win

Доктор Пегус много лет изучал феномен звездной болезни, чтобы найти лекарство, которое могло бы вылечить тысячи знаменитостей. Ученый никак не мог понять, почему люди превращаются в черт знает кого? Слава и деньги, конечно, играют в этой метаморфозе определенную роль, однако не являются источником проблемы – существует достаточное количество людей, сохраняющих адекватный взгляд на мир, несмотря на обладание сказочным богатством. Доктор Пегус возглавил проект «Звездная лихорадка», благодаря которому зазнавшихся знаменитостей снова удастся превратить в нормальных людей. Если, конечно, исследования завершатся успешно...

Сегодня к нему в лабораторию привезли троих пациентов, которым предстояло стать подопытными кроликами. Собственно, они сами выбрали эту долю вместо пожизненно срока, поэтому моралистами лучше бы проглотить свой вопль о правах человека и заткнуться.

Итак, в лаборатории проекта «Звездная лихорадка» появились двое мужчин и одна женщина, которые вели себя крайне нагло и вызывающе. Троих пациентов посадили в специальные кресла с фиксирующими механизмами, удерживающими руки и ноги надежнее десятка крепких санитаров.

Первый подопытный был рок-музыкантом, который насмерть забил фаната электрогитарой за то, что тот заподозрил его в пении под фонограмму. Знаменитого исполнителя не спасли ни деньги, ни связи. Конечно, он рассчитывал на совершенно иной исход, но ничего не вышло. Возможно, судья, рассматривавший дело, просто не любит рок или терпеть не может зазнавшихся отморозков – это уже не важно. Впрочем, мозг агрессивного музыканта все еще может послужить человечеству.

Дама, сидевшая в кресле посередине, была профессиональным продюсером. С годами ее аппетиты росли, связи с сильными мира сего развивались и ей захотелось большего, хотя, казалось бы, куда уж! Она развернула целую сеть по продаже запрещенной фармакологии, которую ФБР раскрыла спустя несколько лет. Разумеется, судья, рассматривавший ее дело, терпеть не мог подобные препараты, а, если и питал к ним некоторую слабость, то все же предпочитал об этом факте умолчать.

Третий представитель мира шоу-бизнеса сел за руль, находясь в состоянии «пьянее некуда», и сбил случайного прохожего. Как указано в полицейских протоколах, он вернулся и еще несколько раз проехал по телу жертвы – хотел убедиться в том, что все в порядке! Правда, водитель так и не смог толком объяснить, зачем танцевал на покойном...

Доктор Пегус провел комплексное сканирование и получил все необходимые данные для последующих процедур. Оставалось только взять выжимку из мозгов зарвавшихся знаменитостей. Разумеется, ученому требовалась лишь малая часть размером с наногорошину, поэтому с подопытными не случится ничего серьезного. Ну, может быть, они станут чуть-чуть тупее, но, учитывая уровень развития всех трех индивидуумов, вряд ли кто-то заметит разницу до и после изъятия ткани.

Из выжимки получились три желеобразные звезды зеленого, синего и золотого цвета. Кажется, в них содержался ключ, с помощью которого можно было разгадать тайну обострения чувства собственного величия, развивавшегося с геометрической прогрессией! Сейчас доктору Пегусу очень нужен помощник, который возьмет на себя множество различных задач, пока он будет расшифровывать полученные данные. Вы можете стать частью проекта «Звездная лихорадка» и хорошо заработать!