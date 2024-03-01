Сюжет Sakura Fortune

Господин Йокугама правил кланом Огненного дракона более шестидесяти лет. Он умудрился превратить небольшое поместье в целую провинцию! Среди соседей ходили легенды о талантливом правителе, который знал, как превратить три хибары в настоящий дворец и стократно приумножить имеющееся богатство!

Много лет Йокугама и его супруга пытались зачать наследника. Увы, все что им удалось – родить дочь, которую назвали Сакура. Она всегда ходила в маске, чтобы остальные не ослепли от ее красоты. А те, кому случайно довелось увидеть богоподобный лик, умирали. Злые языки говорили, будто к их смертям приложил руку сам Йокугама, но кто будет слушать завистников, у которых от чужого успеха случается изжога и несварение...

Со временем предводитель клана Огненного дракона оставил попытки зачать сына и решил довольствоваться тем, что послали боги. Дочка тем временем выросла. Обладательница неземной красоты была завидной невестой! Еще бы, ведь рано или поздно ее супруг получит все принадлежащее господину Йокугаме!

Весть о поиске жениха облетела всю страну. Во владения клана Огненного дракона съезжались самые яркие представители японской аристократии, желавшие породниться с известной и уважаемой семьей.

Господин Йокугама прекрасно знал, как обстоят дела. Учитывая огромное количество претендентов на руку и сердце любимой дочери, он решил устроить конкурс. Каждый желающий стать частью клана Огненного дракона должен был показать что-то такое, чего не могут остальные. После этого претендентов резко поубавилось: большинство из желающих оказались бездарями и бестолочами, которые лишь стремились нажиться на чужом успехе.

В назначенный день между оставшимися женихами устроили состязания. Первым на смотр вышел самурай из клана Сивого тюленя, который прослыл одним из самых известных сумоистов. Жених подошел к вековому дубу, как следует поднапрягся, и свалил великое дерево, упавшее прямо на чью-то хижину и раздавившее трех крестьян. Йокугама прогнал жирного громилу, хотя его сила была действительно впечатляющей. Кроме того, он любил свою дочь и совсем не желал ей быть раздавленной огромной тушей в первую же брачную ночь!

Следующим на смотр вышел жених из клана Золотого лотоса. Он повел Йокугаму на склон высокого холма и показал горы драгоценностей, которые его слуги свезли в долину. Отец принцессы подумал, будто тот пытается купить себе родство с его семьей. Богатея тут же прогнали, запретив когда-либо появляться во дворце клана Огненного дракона.

Следующий жених оказался одним из самых искусных лучников. Он умудрялся попадать белке в глаз с тысячи шагов, причем все стрелы втыкались одна в другую! Конечно, выглядело это впечатляюще, однако Йокугаме служило предостаточно хороших стрелков, и зять-лучник оказался нужен ему так же, как зонтик карпу, живущему в чистом пруду.

Следующим претендентом на руку и сердце принцессы был самурай из клана Зеленого льва. Он настолько виртуозно владел мечом, что мог разрубить лепесток лотоса, опускающийся на землю, на три тысячи частей! Йокугама пришел в восторг, увидев феноменальное обращение с катаной!

Мудрый правитель выбрал мужа для дочери в тот же час – конечно же, им стал самурай из клана Зеленого льва. Свадьбу сыграли уже вечером, но с наступлением утра Йокугама снова задумался о поиске жениха. Ночью воин из клана Зеленого Льва снял маску новоиспеченной супруги и решил сделать себе харакири, потому что суженная выглядела страшнее дохлой собаки, гниющей в канаве за домом...