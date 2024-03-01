Сюжет Sky Pearls

Отец Синь Хуаня умер и оставил ему в наследство несколько артефактов, которые могут сделать жизнь любого человека гораздо лучше. Это были золотые статуэтки, в которых содержалась магическая энергия: жаба, черепаха, рыба и дракон. Огромная надувшаяся лягушка привлекала в дом денежные потоки из самых разных источников. Будучи маленьким, Синь Хуань удивлялся, почему к отцу, порой, приходят соседи и просто так дают ему деньги, улыбаясь и радуясь. Только потом, будучи взрослым, он узнал секрет волшебной жабы, которая определенно была очень ценным артефактом.

Черепаха помогала своему обладателю двигаться вперед. Волшебный артефакт способствовал карьере и достижению поставленных целей. Недаром отец Синь Хуаня умудрился стать одним из первых вельмож, служивших наместнику, управлявшему провинцией, хотя едва умел читать и писать. К тому же по слогам и с ошибками. Черепаха была верным помощником Синь Хуаня старшего и теперь послужит его сыну!

Волшебная рыба защищала дом от дурных людей и плохих известей. Кроме того, она привлекала в дом удачу. За какое бы дело ни взялся владелец, оно неизбежно завершалось успехом. А статуэтка дракона наделяла своего обладателя харизмой и приносила ему уважение других людей.

Синь Хуань был благодарен отцу за его наследство до глубины души! Однако, он знал, что счастья и материальных благ много не бывает, поэтому мечтал усилить волшебные свойства своих артефактов. Однажды Синь Хуаню довелось беседовать с мудрецом, который поведал ему легенду о небесных жемчужинах, созданных Великим драконом – сами по себе они дарят лишь эстетическое наслаждение, но стоит поднести их ближе к какой-нибудь волшебной вещице, и ее магия усилится многократно! С тех пор наш герой мечтал заполучить легендарное сокровище...

Синь Хуань изучил море самых разных историй, свитков и книг. Порой, он просиживал в библиотеке целыми днями, надеясь раскопать еще что-нибудь интересное. И вот, наконец, пытливому уму удалось обнаружить следы Великого дракона, который когда-то жил на земле и даже помогал людям, но потом смертные осточертели ему со своими бесконечными просьбами, и он покинул этот мир, уединившись в заоблачном замке.

Синь Хуань отправился в путь, надеясь выпросить хотя бы одну жемчужину. Ему пришлось идти долго-долго! Наконец охотник за небесным жемчугом достиг самой высокой горы. Теперь ему предстояло подняться под самое небо и войти в заоблачный замок. Благодаря волшебной рыбе, которая помогала Синь Хуаню добиваться поставленных целей, он поднялся до вершины, минуя снежного человека и диких зверей, которые только и ждали, когда еда придет к ним в пасть.

Наконец Синь Хуань достиг заоблачного замка. Войдя через главные ворота, он увидел огромного дракона, парившего в облаках. Тот удивился приходу смертного и поинтересовался, чего ему надо. Синь Хуань попросил небесную жемчужину, обещая использовать ее исключительно во благо. Самому себе, конечно, но это же не зло вовсе, правильно? Великий дракон был готов на все, лишь бы смертный оставил его в покое. Он позволил Синь Хуаню выбрать одну из великолепных жемчужин: белую, зеленую, синюю, пурпурную или перламутровую – все они обладали одинаковыми свойствами. Гость взял перламутровую, и Великий дракон отпустил его с миром.