Сюжет 3X Super Peppers

Джо знал весь город – он был отличным парнем, хоть и очень жирным! Слава к нему пришла после оглушительной победы в конкурсе обжор. Джо занял первое место, оставив конкурентов далеко позади. Владелец ресторана, в котором проходил конкурс, отгрохал себе недурственную рекламу, а бескомпромиссный победитель заработал кучу денег. Нетрудно догадаться, что Джо проел весь свой приз до последнего цента, хотя это, в общем-то не наше дело – имеет право!

К сожалению, любимый порок крайне негативно влиял на жизнь нашего героя. Ему пришлось уволиться с работы, и в один не очень прекрасный день парень остался без средств к существованию. Устроиться на новое место вовсе не так просто, когда твой вес перевалил за сто восемьдесят килограммов. И неважно, что ты умен, обаятелен и прекрасный специалист. Для окружающих ты, в первую очередь, как бы это помягче сказать... поросенок!

Джо позвонил владельцу ресторана и предложил устроить еще одно состязание, смысл которого сведется к обжорству на спор. Ну и, конечно, он не возражал обставить все как конкурс. И вообще был готов на все, потому что жить без цента в кармане совсем не сладко. К счастью для Джо, владелец ресторана согласился, помня какую великолепную рекламу тот сделал его заведению в прошлый раз.

В назначенный день главный и единственный участник конкурса заявился и занял свое место. Впрочем, зрители тоже имели самое прямое отношение к приводящемуся мероприятию – им предстояло заключать пари с Джо и мысленно просить всех известных богов, чтобы кусок встал у него поперек горла!

Один из посетителей поставил сто долларов на то, что великий обжора не сможет съесть три арбуза. Увы, его ждало разочарование: Джо справился с этой задачей за полчаса, а потом побежал в уборную, гонимый зовом природы. Сделав свое дело, он быстренько вернулся и объявил о готовности заключить новое пари.

Следующий «оптимист» искренне верил, будто бы Джо никогда не осилить ведро апельсинов. Напрасно! Гений обжорства справился с ним, пусть и медленно, да и то потому, что попалось много кислых. Если бы все апельсины были сладкими, то он сожрал бы их за полчаса или еще быстрее!

Аппетиты посетителей росли – третий гость заведения поставил триста долларов! Он заявил, что Джо не сможет съесть два десятка лимонов... конечно, герою праздника обжорства не хотелось насладиться передозировкой кислятины, но как тут откажешься, когда на кону такая сумма! Впрочем, у него все получилось. Правда, потом Джо выпил три литра воды и зарекся есть в будущем «эту гадость».

Люди продолжали делать ставки, заключая самые немыслимые пари. Ну а Джо бил все мыслимые рекорды среди обжор. Один из посетителей притащил кота с улицы, которого предложил вместо еды, но хозяин заведения категорически возражал, испугавшись претензий от всяких защитников животных и «Гринписа». А тонна жалоб будет обязательно, если Джо сожрет блохастого! И наверняка он смог бы это сделать...

Вдруг из толпы вышел парень, державший в руках три огромных перца. Он предложил Джо скушать их за пятьсот долларов, но предупредил, что они очень жгучие и самые нежные желудки их просто не выдерживают!

Джо уже ел перцы на спор – было дело на дружеской вечеринке. Конечно, это не очень приятно, но надо же как-то зарабатывать. В общем, он заключил пари и слопал все три перца один за другим...

Через мгновение мир куда-то исчез. Кругом сияли звезды, фрукты и прочая еда, которую Джо сегодня запихал себе в желудок. Очнулся обжора только через час. Во рту неимоверно жгло! Сколько воды он выпил – просто кошмар, больше, чем какая-нибудь рыба за всю жизнь. Но все это ерунда. Главное – ему удалось выиграть пари и выжить! Оставалось только привести себя в порядок, пересчитать деньги и пойти домой...