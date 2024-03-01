Сюжет Ninja Raccoon Frenzy

Однажды енот по имени Пу поступил как последняя крыса: стянул у своего брата банку варенья, которую тот украл в доме у людей – это, конечно, было возмутительно! Его изгнали из стаи и приказали убираться, куда подальше. Ну что же поделать – не удержался Пу... сладенького захотелось, слюнки потекли, ручки затряслись, пальцы потянулись и дотянулись. Сам не зная как, Пу превратился из честного воришки в самую настоящую крысу!

Енот шел, куда глаза глядят, надеясь встретить где-нибудь за углом счастливую жизнь. Хуже всего было то, что Пу еще достаточно юн. Взрослый енот без труда бы смог найти себе место в большом мире, а малыш – как повезет.

За углом вместо счастливой жизни юного енота поджидал шакал. Подлый зверь чувствовал «крысу» за версту. Обратив внимание Пу на сходство их взглядов, он предложил тому вступить в стаю и питаться падалью. Нетрудно догадаться, что маленький енот отказался, отмахиваясь передними лапами изо всех сил – его чуть не стошнило, когда он представил, как вгрызается зубами в гнилое мясо!

За другим углом крошку Пу поджидал хорек. Ох и хитрая же у него была морда! Маленькие подлые глазки буквально сверлили каждого, словно изучая. Хитрющий зверь только и думал о том, как нажиться на случайном прохожем – он подозвал Пу, но тот даже и говорить с ним не стал, решив, что нечего связываться с этим прохиндеем.

На пути маленькому еноту встречались разные темные личности: паук, змея и прочие маргинальные создания, которые имели не самую лучшую репутацию. К счастью, полосатому малышу хватило ума, не связываться с ними. Пу продолжал идти вперед, все еще надеясь встретить лучшую жизнь на своем пути.

Судьба привела его к храму, построенному высоко на горе. Вокруг каменных стен высились статуи фруктов – некоторые из них были словно разрезаны на две части! Пу решил подняться по длинной лестнице, уходившей под облака, и разузнать побольше о необычном месте.

У ворот его встретил местный монах. Гостя проводили к настоятелю и тот спросил, чего ищет енот в Храме фруктовой ярости. Оказалось, монахи владели искусством ниндзя в совершенстве! Правда, они не сражались с другими противниками без нужды. Обычно местные воины резали фрукты, которые потом отправляли на рынок. Самые опытные ниндзя могли нарезать за секунду с десяток яблок! Но, конечно, для достижения мастерства столь высокого уровня требовались годы упорных тренировок.

Пу рассказал о своей беде. Настоятель Храма фруктовой ярости выслушал его и сказал, что тот сможет заслужить милость судьбы, если станет настоящим ниндзя. Разумеется, енот согласился вступить в клан – все равно он ничего не терял, тем более, уйти-то никогда не поздно...

Пу отвели в его комнату и разрешили отдыхать, пообещав начать обучение рано утром. Он приступил к тренировкам уже на следующий день – это был первый шаг на пути к титулу фруктового ниндзя, которого удостаивались все монахи, закончившие начальное обучение.

Пу тренировался несколько лет. Он научился мастерски орудовать кинжалом, мечом и, конечно же, кухонным ножом, выкованным из дамасской стали. Когда он вставал за стол, у фруктов не оставалось ни единого шанса!

Наконец, Пу получил титул настоящего ниндзя. Настоятель Храма фруктовой ярости предупредил, енота, что боги окончательно простили его и больше не считают «крысой». Вот так вот гнусный вор стал настоящим воином!