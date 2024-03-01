Сюжет Cruise Royal

Круиз на лайнере «Белая жемчужина» – это возможность хорошо отдохнуть от навалившихся проблем, опостылевшей работы и прочих малоприятных вещей, которые есть в жизни каждого человека. Путешествие скоро начнется! Естественно, о покупке билетов стоит позаботиться заранее и как можно скорее, потому что вы – далеко не единственный человек, желающий отправиться в плавание за новыми впечатлениями. Количество мест ограничено!

«Белая жемчужина» – роскошное четырехпалубное судно, которым командует красавица Джули! На самом деле они лишь носит капитанскую форму и является управляющим, а за штурвалом стоит старый морской волк. Говорят, он плавал на десятках судов, в том числе и на «Титанике», но есть мнение, будто это просто реклама, пиар и откровенное вранье.

На второй палубе «Белой жемчужины» находится ресторан. В этом заведении можно попробовать самые разные деликатесы. Разумеется, в меню есть омары, лобстеры и прочая великолепная еда, которую предпочитают богатые и знаменитые. В ресторане есть живая музыка, иногда музыканты играют по заявкам посетителей... в общем, это отличное место!

На первой палубе размещены всякие SPA, тренажерный зал и прочие места, в которых можно поработать над своим телом. Как правило, сюда никто не ходит. Более того, на некоторых тренажерах накопился сантиметровый слой пыли. Надо понимать, что люди отправляются в плавание на «Белой жемчужине» ради отдыха и пахать со штангой никому особенно не хочется.

На третьей палубе находится игровой зал и каюты. Впрочем, он есть и на последнем ярусе судна – в них нет совершенно ничего интересного. А игровой зал по масштабам сравним с самым настоящим казино, вроде тех, которые есть только в Вегасе! Сюда приходят провести время за партией в блэкджек, кости и другими азартными играми. Счастливчики уносят отсюда солидные выигрыши.

На «Белой жемчужине» полно прекрасных женщин, которые рады обществу мужчин. Среди них полно одиноких дам, готовых на все в самом прямом смысле этого слова. В круизе можно отдохнуть по-королевски, да так, что воспоминаний останется на всю жизнь! А уж сколько потом придется ходить к венерологу – так вообще отдельная песня.

Каждый вечер на корабле устраивают фейерверк. Это не просто пара салютов, нет! Команда пиротехников покажет настоящую иллюминацию, на которую уходит едва ли не целый вагон самой разной пиротехники!

В каютах есть все, что нужно для жизни и даже больше. Более того, в некоторых имеется бассейн с джакузи. В каждом номере предусмотрена кнопка вызова стюарда, готового прийти в любое время дня и ночи. В общем, хорошо спать на кроватях из красного дерева, которые украшены золотой пылью...

На корабле регулярно проходят вечеринки. Днем гости могут сойти на берег в порту и погулять по городу. «Белая жемчужина» останавливается в крупнейших портах Средиземноморья. Королевский круиз – это хороший отдых и отличный способ посмотреть мир!

Совсем скоро «Белая жемчужина» снова отправляется в плавание. Вы тоже можете отдохнуть по-королевски, и, поверьте, это будет незабываемо! Вас ждет море впечатлений и буря эмоций! Возможно, вам повезет разбогатеть, если богиня Фортуна будет на вашей стороне.