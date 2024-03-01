Sticky Bandits Unchained
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Обзор Sticky Bandits Unchained

Количество линий
Количество линий: 10
RTP
RTP: 96.09%
Max Win
Max Win: X30000
Бонус
Бонус: есть
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Покупка бонуса: да
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Сюжет Sticky Bandits Unchained

Когда в нашем городке появился шериф Джо, которого за глаза называли «милосердным», все пошло наперекосяк. Не думайте, будто мы все здесь такие злодеи и терпеть не можем добрых людей! Просто Джо был «милосерден» к преступникам. И ладно бы речь шла о нормальных людях, которые просто совершили глупость, например, повздорили в баре, выпив слишком много виски, и устроили маленькую дуэль! Так ведь нет, хороших парней Джо исправно сажал в тюрьму. А милосердие проявлял исключительно к отъявленным злодеям и, разумеется, за деньги. Наверняка у него дома и на счете в банке лежали золотые горы в самом прямом смысле.

Джо брал взятки еще охотнее продажного мэра. Злодеи, которых следовало посадить в тюрьму, выходили сухими из воды. А убийцы избегали смертной казни. Сначала их сажали в тюрьму, а потом выпускали под залог или устраивали им побег. Конечно, обвинение в убийстве шериф менял на что-нибудь вроде «неосторожного обращения с оружием, в результате которого погиб тот, этот и прочие». Вот и в прошлом году Джо избавил от смерти двух отъявленных бандитов: Билла и Кида, которые похитили из салуна певичку Молли, позабавились с ней и убили самым жестоким образом. К тому же за этими парнями числилось много других грехов, вроде ограбления банков, воровства, похищения людей. Казалось, сам бог велел надеть им пеньковые воротники и подождать, пока слетятся грифы, а потом закопать в отхожей яме. Но Джо считал по-другому...

Шериф снял обвинение в убийстве, рассудив так: девушка, которую «осчастливили» двое бравых молодцев, отправилась в прерии в беспамятстве, потерялась и погибла от голода. По-крайней мере, по словам Билла и Кида именно все так и было, а разве такие щедрые джентльмены могут врать? Получив мешок золота, Джо окончательно уверился в их невиновности.

Правда, за многие другие грехи бандитов все же пришлось наказать, посадив в тюрьму на пять лет. Шериф хотел выпустить их под залог, но не стал этого делать, опасаясь недовольства среди горожан. Целый год бандиты сидели в тюрьме, и, зная, как работает Джо, все ждали того дня, когда преступники совершат дерзкий побег. Естественно, при поддержке шерифа.

Только Джо не знал, что в этом спектакле есть еще парочка актеров, которые пока не вышли на сцену. У Молли было две сестры, которые жили в других городах. Обе дамы прекрасно стреляли и благодаря своим навыкам они успешно охотились за головами мерзких людишек, преступивших закон. К сожалению, до них не сразу дошла весть о случившемся с Молли. Узнав о трагедии, и о том, как наш Джо вершит правосудие, сестры убитой решили взять дело в свои руки.

Охотницы за головами прибыли в наш город вечером. Дело было как раз накануне того дня, когда двое плохих парней должны были сбежать. Сестры убитой направились к офису шерифа – там же находилась и тюрьма, в которой люди коротали годы, отнятые слугой закона за совершенные ими преступления.

Сестры ворвались в офис и начали наводить порядок! Первым словил пулю продажный шериф – обе «маслины» пробили значок, который тот носил как раз там, где находится сердце. Дамы взяли у него на столе связку ключей, открыли камеру и совершили правосудие. Сделав доброе дело, они уехали в сторону заката, прихватив золото из кабинета шерифа. Они не смогли забрать все, поэтому вы можете прибрать к рукам оставшееся. Все равно Джо в деньгах больше не нуждается...

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