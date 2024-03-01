777 Candies
Видеообзор
DEMO

Обзор 777 Candies

Количество линий
Количество линий: 5
RTP
RTP: 96.36%
Max Win
Max Win: X3000
Бонус
Бонус: нет
Покупка бонуса
Покупка бонуса: нет
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет 777 Candies

Мегги слишком много гуляла! Целыми днями она пропадала на улице, и мама начала беспокоиться, когда поняла, что видит любимую дочку только перед сном. Вскоре у Мегги начались проблемы с успеваемостью в школе. Конечно, о какой учебе может идти речь, если все время пропадать на улице, да играть с другими детьми...

Увидев, сколько двоек Мегги нахватала только за последнюю неделю, мама пришла в ужас! Казалось, самое время запереть дочку дома и заставить учиться как следует! Именно это мама и сделала, разумеется, исключительно ради блага любимого чада.

Теперь Мегги шла домой сразу после школы и проводила за уроками все свободное время. Ей очень хотелось сбежать на улицу, но мама сразу разворачивала ее обратно, пресекая любую попытку покинуть дом.

Однажды юная ученица сидела в своей комнате и пялилась в окно, скучая по своим подругам. Вдруг она услышала тихий шорох под кроватью – оттуда вылезла мышь! Серый обитатель подполья заговорил человеческим голосом и попросил помочь ему. В награду он обещал исполнить любое желание девочки.

Мегги попросила у него шапку невидимку и засмеялась, довольная своей шуткой. Мышь достала из неоткуда шапку, надела на себя и исчезла, а потом сняла и снова появилась, заговорщически глядя на девочку, которая смотрела на нее, открыв рот. Оказалось, серый гость был настоящим волшебником! К тому же он служил мышиному королю. Его повелителю захотелось пополнить казну сладостями, но вот беда – всему семейству грызунов запрещено появляется в Стране Конфет даже под видом туристов! Эх, угораздило же мышиного короля поссориться с верховным леденцом...

Мегги спросила, что от нее требуется. Волшебник, взмахнув хвостом, уменьшил ее до размера обычной мыши и попросил принести семьсот семьдесят семь конфет из той самой страны. Разумеется, он согласился проводить девочку до границы.

Они спустились в мышиную нору под кроватью и долго-долго шли по темными переходам. Наконец им удалось найти светящийся портал, за которым стояли двое конфетных стражей, вооруженных алебардами.

Волшебник мышиного короля показал, куда складывать сладости и пригласил девочку войти в портал. Мегги тотчас отправилась в Страну Конфет, собираясь погрузиться в мир сладостей! Разумеется, она рассчитывала не только принести семьсот семьдесят семь конфет, но еще и порадовать себя любимую вкусными лакомствами.

Стражи пропустили Мегги, не задавая лишних вопросов. И тут ей пришлось хорошенько поработать грузчиком – конфеты, мармеладки и леденцы казались маленькой девочке нереально огромными и тяжелыми! Но Мегги была готова на все ради шапки невидимки, благодаря которой она смогла бы уходить гулять, когда захочет, не опасаясь получить шлепок от мамы!

Девочка работала не покладая рук несколько часов. К концу предельно простой, но очень тяжелой миссии она еле передвигала ноги. Наконец, Мегги отнесла через портал семьсот семьдесят седьмую конфету. Волшебник мышиного короля отдал ей шапку-невидимку и проводил до самой комнаты. На прощание он вернул девочке ее рост и исчез в темном лазе, поспешив с радостными новостями к своему повелителю.

А Мегги, несмотря на усталость, надела волшебную на голову и побежала гулять. Конечно, мама ничего не заметила, кроме звука хлопнувшей двери.

Провайдер
Retro Gaming
Retro Gaming
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
Big Bamboo
Big Bamboo
Chaos Crew 2
Chaos Crew 2
Crown & Diamonds: Hold and Win
Crown & Diamonds: Hold and Win
Fruit Candy
Fruit Candy
Fruit Factory
Fruit Factory
Le Bandit
Le Bandit
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mummyland Treasures
Mummyland Treasures
Piggy Bank
Piggy Bank
Razor Shark
Razor Shark
Rise of Zeus
Rise of Zeus
Sun of Egypt 4
Sun of Egypt 4
Sweet Bonanza
Sweet Bonanza
The Dog House
The Dog House
Tsar Treasures
Tsar Treasures