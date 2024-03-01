Horizon Hunters
Видеообзор
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Обзор Horizon Hunters

Количество линий
Количество линий: 10
RTP
RTP: 85.05% - 96.04%
Max Win
Max Win: X16000
Бонус
Бонус: есть
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Покупка бонуса: да
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Сюжет Horizon Hunters

Кид был матерым стрелком, который отлично управлялся с револьверами, укладывая врагов одного за другим. Он раздавал пули направо и налево, наслаждаясь стрельбой, как хорошим виски. Оружие становилось продолжением руки Кида – поэтому известный стрелок никогда не промахивался! По-крайней мере, на короткой и средней дистанции. Кид любил поохотиться, хоть и подозревал, что когда-нибудь это занятие погубит его...

Долли тоже была стрелком от бога. Среди охотников, известных на Диком Западе, не так много девушек... проклятье, да их практически нет! Но Долли – исключение! Дамочка отлично стреляла из винтовки – многие знали ее как великолепного снайпера. Если к цели невозможно подобраться, то лучшего помощника, чем Долли, просто не найти. Она никогда не промахивалась. По-крайней мере, на дальней дистанции.

Соколиный глаз вызывал недоверие у многих людей, особенно это касалось белых. Когда ковбои видел краснокожего, их руки непроизвольно тянулись к револьверам. Кто знает, чего ожидать от этих ребят: сначала они пьют с тобой огненную воду и раскуривают трубку мира, а потом, когда ты засыпаешь, снимают скальп и уезжают, как ни в чем ни бывало!

Соколиный глаз предпочитал сражаться в рукопашную. Осторожный индеец не доверял огнестрельному оружию, а, если уж и стрелял, то только из лука. Обычно Соколиный глаз подкрадывался в врагу и тихо устранял, оставаясь незаметным. А когда доходило до драки, он пускал в ход острый томагавк. Соколиный глаз обладал удивительной способностью: один шаман научил его призывать дух свирепого волка, который помогал в бою. Огромный зверь яростно рвал врагов и вносил смуту в ряды противника, а потом просто исчезал.

Охотники работали вместе. Разумеется, интересовали их вовсе не звери или какая-нибудь дичь. Троица охотилась за головами людей, которые преступили закон, плюнули на него и сплясали, словно пьяные ковбои на барной стойке в салуне. Воры и мелкие жулики их не интересовали. Просто за них никто не обещал награды, кроме доброго слова от шерифа, да грамоты от мэра. И то, и другое – весьма сомнительный повод для риска...

Охотники за головами ловили убийц, грабителей и прочих ренегатов, которые держали в страхе добропорядочных людей. За них предлагали хорошие деньги. Правда, работенка эта была очень опасной!

Охотники выслеживали злодея сами или нанимали ищеек, которые смогут разузнать что-нибудь полезное, например, где находится логово преступника, куда он ездит, чем занимается, работает один или в банде? Получив ответы на эти и другие вопросы, троица разрабатывала план. Особенно трудно приходилось, когда шериф предлагал награду лишь за живого преступника – тогда следовало действовать очень аккуратно, чтобы не лишить себя гонорара, а злодея – головы...

Охотники выполняли миссию и уезжали за горизонт, оставив после себя тучи дорожной пыли. Шериф получал доказательства или и вовсе живого бандита и раскошеливался ровно настолько, насколько обещал. Немаленькие получались денежки! Стрелки зарабатывают тысячи долларов за день – хотите так же, как они? Тогда добро пожаловать в команду, которая делает мир лучше!

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