Сюжет Action Boost: Gladiator

Тиверий изрядно задолжал по всем фронтам! И тут речь не только о деньгах, которые он обязан вносить в семейный бюджет, согласно условиям брачного контракта с Калионией. А чего только стоило уговорить ее вступить в брак! Друзья по легиону крутили пальцами у виска, упрекая брата по оружию в откровенной глупости, потому что условия контракта были просто драконовскими... но, как говорит сенатор Видерий Гракх, любовь зла, полюбишь и козу, способную содрать три шкуры с самого лютого волка!

Император ударился во внутреннюю политику и разом прекратил все войны. Жалование, полагавшееся легионерам, урезали в несколько раз. Конечно, Тиверий пытался найти выход из щекотливого положения! По ночам он подрабатывал охранником в термах, глядя до самого утра, как голые римляне моются, и выпроваживал нарушителей порядка. Хорошо, иногда выдавалась смена, когда богатенький любитель юных воинов давал Тиверию взятку, чтобы тот какое-то время относился к своим обязанностям спустя рукава и делал вид, будто ничего не замечает – тогда глава семейства приносил домой кругленькую сумму. Увы, так получалось далеко не всегда...

А еще учеба! Проклятый грек, обучавший детей Тиверия философии и другим наукам, требовал все больше денег, ссылаясь на инфляцию, рост курса драхмы и придумывал другие поводы, лишь бы содрать побольше. Этот пройдоха отлично понимал, что дети его клиента скоро окончат школу, поэтому «стриг» несчастного Тиверия как славную овечку, которая прямо-таки утопает в кудрявой шерсти.

Калиония хотела новую одежду! Каждый день она проедала мужу лысину, требуя купить ей новые тоги! Между тем шкаф ломился от старой одежды, однако это не мешало супруге Тиверия причитать о том, что ей совершенно нечего надеть.

К тому же супруга забеременела, и месяцев через девять было просто жизненно необходимо купить новый дом. Разумеется, Калиония хотела жить в центре города или, по-крайней мере, в районе, находящемся как можно ближе к сердцу общественной жизни. Конечно, переезд в трущобы помог бы решить проблему с жильем, но, согласно условиям брачного контракта, это было запрещено. Нарушение данного пункта обошлось бы Тиверию в десять тысяч сестерциев! А заработать такую сумму можно только на войне или повеселив народ в представлении, которое играют на праздник Амура, когда на сцене творится черт знает что! Как там у классика: смешались, люди, кони, пони, свиньи – вот это про тот самый спектакль, на который сенаторы запретили приходить с детьми.

Ну и по мелочи тоже долгов накопилось немало. Тиверий долго отбрасывал мысль о колизее, но голос разума подсказывал ему, что иного пути нет. Возможно, его ждал успех на ристалище, ведь он все-таки легионер, прошедший несколько крупных войн. Святой Юпитер, да Тиверий галльских вождей за косички таскал! Неужели ему стоит бояться ремесла, в котором он достиг высочайшего умения?!

Мастер искусства войны отправился в колизей и предложил себя в качестве гладиатора. Распорядитель трижды спрашивал Тиверия, готов ли тот сражаться с другими бойцами, и, получив три утвердительных ответа, дал добро. Нового воина поставили в график на следующий же день. Поддержите Тиверия, чтобы его боевой дух был на высоте!