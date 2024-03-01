Microgaming
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Обзор провайдера Microgaming

Год основания
Год основания: 1994
Страна
Страна: Остров Мэн
Город
Город: Дуглас
Владелец
Владелец: Джон Коулман
Игры
Игры: слоты, видеопокер, лотереи, настольные, лайв-игры
Сервер
Сервер: gameassists.co.uk, quickfire.gcontent.eu
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О провайдере Microgaming

Microgaming – ветераны индустрии онлайн-развлечений для казино. Компания была образована в 1994 году и быстро достигла главной цели – создание первого в интернете казино. Сегодня Микрогейминг – популярный бренд, разрабатывающий программное обеспечение для гемблинг сферы. Также опытные игроки знакомы с суббрендом провайдера – Quickfire. К слову, интеграция ПО Microgaming в казино делает заведение не только популярным, но и надежным в глазах клиентов.

В 2022 году провайдер решился на серьезный шаг – продажу фирменного бренда Quickfire разработчику Games Global, который является уверенным новичком рынка. За несколько лет деятельности бренд смог объединить полсотни вендоров в единый проект.

Благодаря продаже суббренда, компания смогла сфокусировать усилия на оказании сопутствующих услуг участникам iGambling. Невзирая на смену направления гемблинг-продукты провайдера продолжают радовать клиентов онлайн-казино.

Бренд Microgaming в 2022 году стал рекордсменом Гиннеса. Титул был присвоен за выплату самого масштабного выигрыша, который счастливчик выиграл в одном из слотов. Призовые составили более тринадцати миллионов фунтов стерлингов за одно вращение. Также провайдер не имеет конкурентов в плане прогрессивных джекпотов. В 2023 году призовые в этой категории достигли полутора миллиардов евро, а чаще всего игроки выигрывали на слотах Mega Moolah.

Лицензирование

Microgaming разрабатывает и поставляет программное обеспечение в онлайн-казино официально – деятельность разрешена многочисленными лицензиями, выданными комиссиями по азартным играм Великобритании, Мальты, Италии, Дании, Болгарии, Португалии, Чехии и многих других стран. Кроме этого, софт тестируется независимыми лабораториями, и только после успешной проверки попадает в игровые залы казино.

Программное обеспечение

Портфолио компании представлено большим количеством слотов. Среди 850 проектов можно найти интересные игровые автоматы, видеопокер, всевозможные настолки. При этом производитель не останавливается на достигнутом и ежемесячно выпускает партию развлечений.

Компания производит кроссплатформенное программное обеспечение, благодаря чему софт одинаково хорошо работает на мобильных устройствах и компьютерах. Активно применяется технология Octopus Rift, в рамках которой провайдер поставляет на профильный рынок продукты виртуальной реальности – теперь каждый желающий может запустить, например, рулетку в необычном формате.

Все релизы поддерживают гаджеты на операционных системах iOS и Android. Разрабатываются на платформах Flash и HTML5. В ближайшие годы компания планирует полностью перейти на фреймворк HTML5, так как технология является более современной, доступной и надежной.

Интересные слоты

Game of Thrones – 243 Ways (RTP – 96.4%)

Слот разработан на основе романа «Песнь льда и огня», по мотивам которого также был снят многосерийный фильм «Игра престолов». В рамках сюжетной истории 4 Дома Вестероса ведут борьбу за Железный Трон, и гемблеру предлагается принять участие в интересном соревновании и получить крупное вознаграждение. Победить конкурентов помогут бесплатные вращения, а также множитель, увеличивающий сумму призовых в пять раз.

Game of Thrones Power Stacks (RTP – 94.2%)

Один из самых успешных игровых автоматов серии «Игра престолов». Игроку предстоит отправиться в приключение, в котором он встретится с опасными драконами и вступит в бой с участниками истории. Слот предлагает большое количество бонусов, включая Link&Win и три джекпота.

Jurassic World (RTP – 95.45%)

Сюжет слота отправляет гемблера во времена Юрского периода. Здесь предстоит крутить барабаны и получать призовые комбинации более чем на 240 линиях. Причем выигрыш за один спин может достигать $36 тыс.

Immortal Romance (RTP – 96.86%)

Романтическая история расскажет о непоколебимой любви вампира и человека. Нужно помочь паре победить все трудности и остаться вместе. Предусмотрены фриспины, множители x6. За один спин можно сорвать до $60 тыс.

Игры провайдера
Triple Tiki Super Free Spins
Triple Tiki Super Free Spins
Bison Moon Ultra Link & Win
Bison Moon Ultra Link & Win
Hyper Strike King Million
Hyper Strike King Million
Eggs Bonanza
Eggs Bonanza
Dawn of the Vikings Power Combo
Dawn of the Vikings Power Combo
Wild Scarabs
Wild Scarabs
Action Boost: Gladiator
Action Boost: Gladiator
Will It Ring
Will It Ring
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