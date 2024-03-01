О провайдере Microgaming

Microgaming – ветераны индустрии онлайн-развлечений для казино. Компания была образована в 1994 году и быстро достигла главной цели – создание первого в интернете казино. Сегодня Микрогейминг – популярный бренд, разрабатывающий программное обеспечение для гемблинг сферы. Также опытные игроки знакомы с суббрендом провайдера – Quickfire. К слову, интеграция ПО Microgaming в казино делает заведение не только популярным, но и надежным в глазах клиентов.

В 2022 году провайдер решился на серьезный шаг – продажу фирменного бренда Quickfire разработчику Games Global, который является уверенным новичком рынка. За несколько лет деятельности бренд смог объединить полсотни вендоров в единый проект.

Благодаря продаже суббренда, компания смогла сфокусировать усилия на оказании сопутствующих услуг участникам iGambling. Невзирая на смену направления гемблинг-продукты провайдера продолжают радовать клиентов онлайн-казино.

Бренд Microgaming в 2022 году стал рекордсменом Гиннеса. Титул был присвоен за выплату самого масштабного выигрыша, который счастливчик выиграл в одном из слотов. Призовые составили более тринадцати миллионов фунтов стерлингов за одно вращение. Также провайдер не имеет конкурентов в плане прогрессивных джекпотов. В 2023 году призовые в этой категории достигли полутора миллиардов евро, а чаще всего игроки выигрывали на слотах Mega Moolah.

Лицензирование

Microgaming разрабатывает и поставляет программное обеспечение в онлайн-казино официально – деятельность разрешена многочисленными лицензиями, выданными комиссиями по азартным играм Великобритании, Мальты, Италии, Дании, Болгарии, Португалии, Чехии и многих других стран. Кроме этого, софт тестируется независимыми лабораториями, и только после успешной проверки попадает в игровые залы казино.

Программное обеспечение

Портфолио компании представлено большим количеством слотов. Среди 850 проектов можно найти интересные игровые автоматы, видеопокер, всевозможные настолки. При этом производитель не останавливается на достигнутом и ежемесячно выпускает партию развлечений.

Компания производит кроссплатформенное программное обеспечение, благодаря чему софт одинаково хорошо работает на мобильных устройствах и компьютерах. Активно применяется технология Octopus Rift, в рамках которой провайдер поставляет на профильный рынок продукты виртуальной реальности – теперь каждый желающий может запустить, например, рулетку в необычном формате.

Все релизы поддерживают гаджеты на операционных системах iOS и Android. Разрабатываются на платформах Flash и HTML5. В ближайшие годы компания планирует полностью перейти на фреймворк HTML5, так как технология является более современной, доступной и надежной.

Интересные слоты

Game of Thrones – 243 Ways (RTP – 96.4%)

Слот разработан на основе романа «Песнь льда и огня», по мотивам которого также был снят многосерийный фильм «Игра престолов». В рамках сюжетной истории 4 Дома Вестероса ведут борьбу за Железный Трон, и гемблеру предлагается принять участие в интересном соревновании и получить крупное вознаграждение. Победить конкурентов помогут бесплатные вращения, а также множитель, увеличивающий сумму призовых в пять раз.

Game of Thrones Power Stacks (RTP – 94.2%)

Один из самых успешных игровых автоматов серии «Игра престолов». Игроку предстоит отправиться в приключение, в котором он встретится с опасными драконами и вступит в бой с участниками истории. Слот предлагает большое количество бонусов, включая Link&Win и три джекпота.

Jurassic World (RTP – 95.45%)

Сюжет слота отправляет гемблера во времена Юрского периода. Здесь предстоит крутить барабаны и получать призовые комбинации более чем на 240 линиях. Причем выигрыш за один спин может достигать $36 тыс.

Immortal Romance (RTP – 96.86%)

Романтическая история расскажет о непоколебимой любви вампира и человека. Нужно помочь паре победить все трудности и остаться вместе. Предусмотрены фриспины, множители x6. За один спин можно сорвать до $60 тыс.