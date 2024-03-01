Сюжет Agent Valkyrie

В ставку союзников «Советов» поступила информация о технологии, которую разрабатывал Отто Клюгенштайн вместе со своей научной группой в лаборатории. Ученый, работавший на третий рейх, занимался созданием сыворотки, которая сделает человеческую кожу тверже камня. Исследования проводились под личным контролем фюрера по вполне понятным причинам – если проект увенчается успехом, то в этом случае удастся в корне изменить ход войны, которая начала развиваться совсем не потому сценарию, как рассчитывали в Вермахте, особенно, когда союзники открыли второй фронт.

Отто Клюгенштайна и его лабораторию необходимо было уничтожить, а технологию производства сыворотки выкрасть и использовать на благое дело, например, на борьбу с фашистскими войсками. Почетную и ответственную миссию было решено доверить агенту с позывным Валькирия, которая зарекомендовала себя как один из самых страшных врагов нацистской Германии. Она прибыла в Берлин, согласно установленному графику. Агента снабдили всеми необходимыми указаниями и поддельными документами, благодаря которым попасть в лабораторию Клюгенштайна оказалось сравнительно просто, тем более, этому поспособствовал «свой человек».

Валькирия успешно осела в Берлине. Ее приняли в лабораторию в качестве младшего научного сотрудника, однако доступа непосредственно к технологии ей получить не удалось, несмотря на великолепные рекомендации (поддельные, разумеется) и протекцию двойного агента. Когда Валькирия поняла, что похитить технологию не удастся, она решила уничтожить результаты работы научной группы Клюгенштайна вместе с лабораторией. Она специально выбрала день прибытия всей «верхушки», несущей непосредственную ответственность за исследования.

Установив взрывчатку, Валькирия покинула помещение и активировала детонатор. Рвануло так, что взрыв наверняка слышали на другом конце Германии! Правда, агент рано радовалась. Дело в том, что Клюгенштайн, будучи человеком очень осторожным и в какой-то мере параноиком, всегда устанавливал наблюдение за новыми людьми. Естественно, эта стезя не минула и Валькирию – за ней следила сама фрау фон Шницхель, служившая в одном из элитных отрядов фюрера. Опытная разведчица, шпионка и наемная убийца пару дней назад получила экспериментальный монокль, через который истинный ариец мог отслеживать унтерменшей и всех несогласных с политикой фюрера. Конечно, ей удалось выследить Валькирию! Фрау фон Шницхель жалела лишь об одном – о том, что не получила монокль раньше, ведь тогда она могла бы предотвратить операцию, которую провернула чертова шпионка...

Валькирия заметила «хвост», собиравшийся убить ее по-тихому. Фрау фон Шницхель хотела преподнести ее голову фюреру лично, поэтому не стала поднимать шум. К счастью, Валькирия смогла ускользнуть. Наверняка обладательница чудо-монокля вырвала себе волосы от злости во всех возможных местах, проклиная свою самонадеянность!

Валькирия добралась в точку эвакуации без приключений. Там ее ждали двое пилотов и самолет, готовый покинуть Германию. Вот так фашисты лишились последнего шансы выиграть войну! А может и не последнего, кто его знает, какие еще тузы найдутся в рукаве у Адольфа и его прихвостней...