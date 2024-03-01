О провайдере 2 by 2 Gaming

2 by 2 Gaming – всемирно известный разработчик программного обеспечения для казино. Компания предлагает лицензированные, продвинутые в техническом плане решения, позволяющие игрокам получать максимум удовольствия от игрового процесса. Компания принадлежит Шридхарду Джоши, который ранее занимал ведущую должность в организации WMS Гейминг, специализирующейся на создании ПО для iGambling. Кроме готовых продуктов 2 by 2 Gaming предлагает профильным организациям услуги консалтинга, а также создает игровые автоматы под заказ.

Головной офис бренда находится в США в городе Dauners Grouv, что расположен в штате Иллинойс. Разработчик располагает относительно небольшим портфолио, состоящим из 42 слотов.

Лицензирование

Провайдер 2 by 2 Gaming работает официально – была получена лицензия Кюрасао. Игровые автоматы бренда представлены во многих известных онлайн-казино. Также компания располагает сертификатом RNG – слоты работают с генератором случайных чисел, поэтому на результаты не могут влиять ни игроки, ни администрация игорных клубов.

Программное обеспечение

Несмотря на небольшой перечень игровых автоматов, девелопер удерживает внимание азартных игроков, что стало возможным за счет таких принципов:

Удачное комбинирование механик. В разработки интегрируются запатентованные решения, которые делают процесс азартной игры интересным и разнообразным. К примеру, технология Mega Play Reels меняет число изображений, отображающихся на барабанах. Фирменная система подсчета выигрышных комбинаций. Благодаря ей соблюдается баланс между волатильностью и степенью отдачи, и гемблеры могут выигрывать большие денежные призы не только в bonus-раундах, но и при обычных вращениях барабанов.

Все слоты компании построены на базе HTML5 и Flash. В результате конечный потребитель получает качественный продукт, адаптированный под компьютеры и мобильные устройства, отличающийся бесперебойной и быстрой работой, хорошей детализацией и отличным звуковым сопровождением.

2 by 2 Gaming заботится о безопасности игроков – все автоматы работают в сочетании с SSL-шифрованием, которое предотвращает утерю личных данных клиентов.

Интересные слоты

Enchanting Spells (RTP 96,21%)

Одна из самых необычных разработок 2 by 2 Gaming. Слот приглашает игрока в мир магии. Запуская его, гемблер оказывается в заколдованном пространстве, где на барабанах появляются волшебные иконки, зеркала, символы колдовских атрибутов. В сюжете есть Scatter и Wild, которые помогают главному герою снимать заклятия и получать вознаграждения. В игре предусмотрено пять барабанов и шесть десятков линий.

King Solomon Mines (RTP 96,04%)

Игровой автомат повторяет сюжет одноимённого романа Henry Rider Haggard. Игрока ожидает увлекательное приключение, где он встретится с королями и королевами, представителями древних цивилизаций, сможет найти несметные сокровища. В качестве помощи разработчик интегрировал в слот бесплатные вращения, бонусные раунды, а все действо происходит на 5 барабанах и 25 линиях.

Wizard of the Woods (RTP 96,02%)

Слот приглашает посетить волшебную сказку, которая разворачивается в Англии средних веков, и управлять персонажем, который напоминает смельчака и борца за справедливость Робин Гуда. Для увеличения шанса на выигрыш в автомате есть дикий символ и скаттер, которые буквально притягивают призовые.

Riches of the Sea (RTP 95,05%)

Слот посвящен поклонникам моря, и приглашает азартных игроков отправиться в путешествие с целью поиска несметных богатств, скрытых под водой. Игровой автомат выпущен в 2013 году, и, несмотря на возраст, продолжает привлекать внимание гемблеров простыми правилам, крутой графикой и щедростью – здесь часто выпадают бесплатные вращения.