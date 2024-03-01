Сюжет Crab Trap

На берегу маленького необитаемого острова лежали три краба, которые грелись на солнышке, правда, без видимого удовольствия. Еще бы, ведь они не ели уже четыре дня! Крабы были еще маленькими, но родители, махнув рукой, вытолкнули их во взрослую жизнь, авось сами разберутся, что к чему!

Крабам удалось поймать пару мальков, однако такой маленькой порцией еды не насытишься! Малыши решили подождать и полежать на берегу, пока не вырастут. Все равно никого крупнее они поймать не могли...

Рано утром на берег вынесло тело неизвестного человека. Крабы с интересом разглядывали посиневшего и распухшего утопленника, который неподвижно лежал на песке. Потом самый смелый подполз, чтобы ущипнуть человека. Разумеется, утопленник не шевелился – по-другому и быть не могло!

Смельчак отщипнул кусочек уха, собираясь отправить еду себе в рот. Остальные последовали его примеру и тоже попробовали немного человечины с душком. Мясо показалось им очень вкусным!

Чуть позже к ним присоединились сородичи, которым даже в голову не приходило, что из убогих двуногих может получиться такая отличная еда! Крабики сожрали распухший труп за милую душу, обсосав каждую косточку. Теперь они понимали – их жизнь больше никогда не будет прежней...

Популяция крабов-людоедов увеличивалась с каждым днем. Конечно, рыба стала чувствовать себя вольготнее – кому она теперь нужна, кроме рыбаков! Правда, люди стали пропадать – какое-то время крабы искали только мертвых, но потом решились нападать и на живых. Тем более, огромная стая могла разделаться с одиноким пловцом за считанные минуты!

Пропадали туристы, дайверы и рыболовы, которых угораздило рухнуть за борт. Армия крабов-людоедов становилась все больше – к ней примыкали и мелкие, и огромные особи, которые представляли серьезную угрозу для людей, имевших неосторожность выйти в море на резиновых лодках!

Как-то раз одного из озверевших крабов поймали: матрос лишился трех пальцев, но все-таки сумел вытащить маленькое чудовище на палубу. Глядя на руку покалеченного товарища, остальные моряки поняли, почему в окрестных водах пропадает столько людей...

Матросы обратились к начальнику порта. Большой босс тоже знал о проблеме и теперь понял, куда деваются люди. Команда судна видела целую стайку подобных монстров, которые уплыли восвояси, когда их товарища прихлопнули на палубе.

Начальник порта не придумал ничего лучше, кроме как потравить обитателей окрестных вод. Разумеется, втайне, чтобы служба охраны природы ничего не знала! Борьбу с крабами доверили Смитти, который плавал на синем баркасе, и Майлзу – хозяину красного суденышка. Ребятами они были отчаянными, поэтому согласились без лишних вопросов! К тому же начальник порта обещали им списать долги за стоянку, которых накопилось выше крыши.

В тот же вечер бочки с отравой погрузили на баркасы. Смитти и Майлзу дали координаты и отправили выполнять простую, но очень важную задачу. Вы можете плыть вместе с ними! Морские волки не откажутся от надежного напарника, который готов помочь им в борьбе с озверевшими крабами, которые потеряли всякие ориентиры – пора уже устроить им ядовитую ловушку!