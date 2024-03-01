Сюжет Cricket Mania

Добро пожаловать на XXIII Британский турнир по игре в крикет! Вы как раз успели к финалу, осталось всего два претендента на титул абсолютного чемпиона страны, за который многие любители этой замечательной игры продали бы душу! Итак, скоро на арену выйдут две команды: «Фиш энд чипс» и «Грейт болс». Разумеется, зрители могут делать ставки на победу первых или вторых, а также на результаты определенных игроков и самые разные события, которые могут произойти во время матча. Но, прежде чем заключать какое-либо пари, следует хорошенько разузнать, с кем вам предстоит иметь дело, не правда ли?

В команде «Фиш энд чипс» все играют к крикет с пяти лет. Вступая в этот замечательный коллектив, каждый игрок приносит клятву, отказываясь от выпивки, табака, женщин и вообще любых других развлечений. Все свое время парни проводят на тренировках, совершенствуя мастерство. Зеленое поле и особенно питч стали для них вторым домом. Говорят, у каждого игрока в сетчатку глаза вживлен особый чип, позволяющий рассчитать траекторию полета мяча, брошенного боулером, за доли секунды и нанести правильный удар! В девяноста девяти процентов случаев попасть в их калитку не выйдет при всем желании. Бэтсмен выбивает мяч за поле, как правило, без удара о землю. Конечно, случаются накладки, вроде ветра и тогда одно касание все же происходит, однако и в этом случае игрок все равно приносит своей команде четыре очка. Хотя бывают и исключения: то ли чип сбоит, то ли нет у них никакой электроники – просто, как говорится, и на старуху бывает проруха...

В этом году соперниками «Фиш энд чипс» стали известные ребята из команды «Грейт болс». Тренер последних искренне уверен в том, что большие шары – это ключ к успеху в любом деле. За плечами у каждого игрока «Грейт болс» огромный опыт в крикете. Практически все участники популярного коллектива начали свою спортивную карьеру еще в раннем детстве. Ходят слухи, будто бы у них вместо игрушек были только бита и мяч для игры в крикет.

Прием в команду «Грейт болс» проводится в два этапа. Сначала тренер внимательно изучает спортивную биографию претендента и, если его достижения действительно можно назвать впечатляющими, то кастинг продолжается. Далее происходит замер шаров... вы же не думали, что в названии речь о мячах для крикета?! Нет, все гораздо проще. И они должны быть по-настоящему огромными! Потому что неудачникам с маленькими шарами в «Грейт болс» делать нечего, ну их к черту! Впрочем, такой проблемы вроде как не возникает – если игрок прошел первичный отбор, то и на втором этапе у него все должно быть нормально.

В результате, что мы имеем? У нас тут назревает битва непревзойденных мастеров, обучавшихся с самого детства едва ли не сенсеями от мира крикета, которые изменили всю свою жизнь ради любимого спорта, и парней с большими шарами и впечатляющей статистикой побед.

У обеих команд весьма высокие шансы на победу. Мы рекомендуем ставить на победу тех парней, которые вам больше нравятся! Естественно, в самом хорошем смысле слова – только спорт, и никакой «радуги», вы же понимаете! А еще вы можете просто сыграть в слот, разработанный специально в честь чемпионата по крикету. В одноруком бандите все будет зависеть только от вашего везения – испытайте удачу, и пусть Фортуна пребудет с вами!