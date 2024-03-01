Tom Horn
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Обзор провайдера Tom Horn

Год основания
Год основания: 2008
Страна
Страна: Словакия
Город
Город: Братислава
Владелец
Владелец: Ондрей Лапидес
Игры
Игры: слоты, покер, настольные игры
Сервер
Сервер: tomhorngames.com
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О провайдере Tom Horn

Tom Horn – известный словацкий разработчик программного обеспечения для онлайн-казино с большим опытом работы в индустрии. Сегодня это одна из ведущих компаний, выпускающая азартные игры, адаптированные под европейский рынок. Бренд появился в 2008 году, а его портфолио включает более сотни игровых предложений, среди которых: игровые автоматы, настольные развлечения, покер, лотереи.

Все продукты кроссплатформенные – работают на компьютерах, смартфонах и планшетах. При разработке игр компания активно использует новые технологии в графике, анимации, аудио, механиках. Над проектами работает опытная команда, состоящая из узкопрофильных специалистов. Благодаря тщательной проработке каждого слота, игроки имеют возможность насладиться высококачественными автоматами с легким управлением, продвинутыми механиками, высоким шансом на выигрыш.

Лицензирование

Tom Horn работает на европейском рынке, придерживается правил и стандартов, предусмотренных сферой. Высокое качество релизов и честность подтверждены лицензиями, выданными Malta Gaming Authority, UKGC, ONJN.

Регуляторы Мальты, Румынии и Великобритании сертифицировали игры компании, которые также прошли проверку в лабораториях iTechLabs и NMi – это ведущие студии-тестировщики, подтвердившие, что продукты бренда соответствуют показателям генератора псевдослучайных чисел, уровень отдачи отвечает заявленному производителем. Гемблеры, запускающие развлечения Том Хорн, могут быть уверены в их честности и прозрачности.

Программное обеспечение

Провайдер разрабатывает игры на различные тематики – в портфеле доступны классические фруктовые модели, слоты на тему Древней Греции и Египта, приключенческие развлечения. Также в продуктах освещается китайская мифология, раскрываются секреты Дикого Запада. Аппаратам характерны инновационные бонусы, позволяющие гемблерам в разы увеличить призовые: фриспины, мультипликаторы, прогрессивные джекпоты и многое другое.

Не менее интересна игрокам графика автоматов. Запуская машину, игрок оказывается в сказочном, детализированном мире с прекрасно проработанной анимацией, тематической атмосферой и приятным геймплеем.

Слоты универсальны и работают с разными операционными системы. Чтобы поиграть в них с компьютера или телефона, гемблеру не придется загружать стационарное программное обеспечение – автоматы запускаются прямо из браузеров на устройствах под управлением Windows, Android, iOS.

Интересные слоты

Blackbeard’s Quest (RTP – 96.31%)

Слот рассказывает историю пиратов, к команде которых и предстоит присоединиться игроку. Приятная атмосфера, красивая графика и тематические звуки – все это формирует неповторимые ощущения от взаимодействия с игрушкой. Уровень отдачи составляет чуть более 96%, чего достаточно, чтобы регулярно снимать выигрыши, а помогут в этом рискованные раунды, бесплатные спины, специальные символы.

Frozen Queen (RTP – 97.29%)

Красочный слот, при запуске которого игрока встречает приветственный ролик, с медведем в главной роли. Действо разворачивается в заснеженной местности, а все элементы выполнены изо льда. На заднем плане стоит величественный замок, в котором живет Ледяная Королева. Отдельного внимания заслуживает красивая музыка, под которую предстоит найти ключик к сердцу ледяной красавицы. Геймплей проходит на четырех барабанах, а призовые могут выпасть на одной из 81 призовых линий. Автомат раздает фриспины, расширяющиеся символы, автоматически включает бонусные раунды.

Hawaiian Fever (RTP – 95.04%)

Игрок отправится в долгожданный отпуск, который пройдет на Гавайских островах. Слот наделен красивой историей, качественным оформлением. В руках гемблера: бесплатные вращения, респины, расширяющиеся символы, опция приобретения дополнительного раунда.

Игры провайдера
Midas Dynasty
Midas Dynasty
Flaming Fruit Deluxe
Flaming Fruit Deluxe
Fire n Frenzy 5
Fire n Frenzy 5
81 Crystal Fruits
81 Crystal Fruits
Book of Cleo
Book of Cleo
Flaming Wild 27
Flaming Wild 27
Book of Aladdin
Book of Aladdin
81 Vegas Magic
81 Vegas Magic
Triple Thunder
Triple Thunder
243 Crystal Fruits Deluxe
243 Crystal Fruits Deluxe
243 Christmas Fruits
243 Christmas Fruits
Book of Vampires
Book of Vampires
Fluxberry
Fluxberry
Dragon and Phoenix
Dragon and Phoenix
Mine Mine Quest
Mine Mine Quest
Frutopia
Frutopia
81 Frutas Grandes
81 Frutas Grandes
Cricket Mania
Cricket Mania
Spacejammers
Spacejammers
Pengwins
Pengwins
Fruits Go Pop
Fruits Go Pop