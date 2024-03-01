Сюжет Don’t Eat the Candy

Каждый год на кладбище в нашем городке приезжает странный продавец сладостей. Его повозка выглядит, как телега Сатаны, которая прибыла прямиком из ада! А он сам носит на голове тыкву со светящимися глазами. Зовут этого чудака мистер Пампкин. По-крайней мере, он так представляется.

Одни говорят, что этот Пампкин просто следует традициям Хэллоуина, другие наоборот утверждают, будто бы странный продавец на самом деле злой дух, который сразу после праздника проваливается в ад. Большинство людей обходят зловещую повозку стороной, но не все поступают так предусмотрительно! Некоторые идут к мистеру Пампкину и покупают разные вещицы...

Вот, Джон, тот, у которого два родителя и оба папы, в прошлом году купил у тыквоголового куклу вуду! Надо сказать, он отдал за нее двадцатку! Над ним еще смеялись, мол, что же ты за тупица. А кукла-то работала. Джон взял ее и оторвал руки – в ту же секунду паренек, учившийся в параллельной классе, лишился обеих клешней! Его еще прозвали жертвой гомофобии, потому как он обзывал родителей Джона и, по всей видимости, поплатился за своей язык.

А вот Джейк купил череп со светящимися глазами. Мистер Пампкин сказал, что с помощью этой штуки можно вызвать дух любого покойника. Не соврал! Теперь Джейк каждый вечер призывает дух любимой бабули, которая померла два года назад, и та рассказывает ему сказки. Поначалу родители парня были в легком шоке, но потом привыкли к загробному голосу покойной Ма.

Еще у мистера Пампкина продавалась бутылочка, в которой плавал зловещий глаз. Стоит только вставить его себе, и все – будешь видеть мысли остальных людей! Правда, подойдет эта штука только одноглазому. Ну, в самом деле, кто будет лишать себя глаза ради сомнительного прикола?! Я бы вот не хотел видеть мысли других, потому что все люди – настоящие козлы! Кроме моей матушки, конечно.

Возможно, вы не верите в привидения? Тогда купите фонарь мистера Пампкина! Посветите им на кладбище, и просто обалдеете от того, сколько тут ошивается нечисти. Привидений видно в радиусе пары метров. Они, конечно, завывают и тянут руки, но бояться не стоит – просто так из загробной реальности в наш мир не дотянешься.

Вот, кстати о покойниках! Мистер Пампкин продает яблоко, в котором живет червь трупоед – огромный такой, белый, смотрит на всех как на еду! На самом деле эта злобная тварь ест не только мертвых, но и живых. Если вам кто-то крепко насолил, то купите яблочко и отнесите домой к этому человеку. Положите в корзину с фруктами! Ночью трупоед выползет и сожрет всех живых в доме.

Только ни в коем случае не покупайте конфеты! Мистер Пампкин продает самые разные сладости и очень дешево. Посмотрите вокруг, да повнимательнее, и тогда увидите души, выглядывающие то тут, то там. Говорят, это те несчастные, которые купили особых конфет. Стоит только скушать сладенького и все – ночью, когда вы уснете, ваша душа полетит за телегой со всякой зловещей всячиной. А тело потом благополучно похоронят. Скажут, мол, умер во сне, с кем не бывает. Родственники поплачут, а потом зароют и пойдут делить наследство.

Правда это или байка – лучше не проверять. Сдается мне, с этим мистером Пампкином не все так гладко... но, если вам нужна одна из его игрушек, то, конечно, можете купить – иногда эти инфернальные вещицы бывают очень полезными!