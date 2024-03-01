Сюжет Flaming Fruit Deluxe

Мистер Брайан посадил с два десятка деревьев. Со временем они превратились в сад, который с каждым годом разрастался. Чего здесь только не было! В саду росла слива, вишня, апельсины, лимоны и арбузы. Огромный урожай приходилось продавать – по крайней мере половину у мистера Брайана забирали самые разные бизнесмены.

Шли годы. Сад занимал несколько гектаров – во всем штате было не сыскать подобного чуда! Иногда люди приходили сюда на экскурсии, чтобы насладиться поистине фантастическим зрелищем. В огромном саду гуляли и устраивали фотосессии, которыми можно было гордиться.

Говорят, вечером сюда прилетала птица счастья! Огромное пернатое создание клевало ягоды, когда думало, что его никто не видит. Многие охотники за удачей пытались найти птицу, которая бессовестно воровала чужой урожай – они мечтали схватить ее за длинный хвост и загадать сокровенную мечту. Там и тут рассказывали о счастливчиках, чьи желания исполнила волшебная птица, но никто героев городских легенд так ни разу и не видел.

И вот мистер Брайан умер. Наследники получили огромный сад, который сам по себе стоил целую кучу денег. К ним сразу повадились ходить представители одной крупной компании, рассчитывавшей заключить выгодную сделку…

Прекрасный сад не очень-то впечатлял бизнесменов, мечтавших застроить эту землю домами для последующей продажи всем желающим. Наследники, в отличие от покойного мистера Брайана, не испытывали особого пиетета к природе, в целом, и деревьям в частности. Строго говоря, они были готовы обменять все эти цветочки, фрукты и ягодки на хрустящие бумажки в количестве, которого будет достаточно для безбедной жизни.

Нынешние владельцы согласились избавиться от чудесного сада. В назначенный день компания заключила сделку и перевела кучу денег на счета продавцов. Оставалось дело за малым – освободить приобретенную землю от цветущей растительности…

Вырубать такую площадь оказалось слишком долго и дорого. Как говорят бизнесмены, время – деньги, поэтому с точки зрения коммерческой успешности промедление было сравним с серпом, застрявшим в известном месте. Покупатель земли решил сжечь сад, тем более, земля находилась далеко за городом, поэтому любые претензии со стороны пожарной инспекции попросту исключены. Да и другие контролирующие инстанции вряд ли будут против очистки участка таким способом.

В назначенный день несколько бригад рабочих приступили к подготовке пожара. Костер должен был получиться грандиозных масштабов! Наконец, сад запылал и горел почти целый день. Страшное получилось зрелище, ну да ничего не поделать, потому как все происходило на законных основаниях, и даже у пожарной инспекции не было никаких претензий.

Новому владельцу земли только и оставалось, что вывезти золу, да оставшиеся головешки. Это было гораздо выгоднее, чем нанимать сотни лесорубов и перевозить тонны садовых деревьев с кустарниками. Не прошло и недели, как от детища мистера Брайна не осталось ни следа. Наверняка совсем скоро начнется строительство… вот так вот делаешь всю жизнь чудесной красоты дело, а потом жадные потомки спускают его в трубу, наплевав на годы напряженной работы и вложенные усилия.