Сюжет Aztec Bonus Pot

Викимукли был одним из самых выдающихся знахарей, который пользовался большим уважением во всей округе! Сегодня он варил зелье из глаз летучей мыши, желудков лягушки и паучьих лапок – ему хотелось проверить, насколько хорошо особый эликсир действует против рака. Тем более, один пациент уже корчился в лазарете, ожидая встречу с богами. Надо сказать, зелье пахло просто отвратительно! Не выдержав жуткого «аромата» Викимукли пошел на улицу подышать свежим воздухом.

Стоя на крыльце, знахарь увидел, как высоко в небе пролетела разноцветная комета, исчезнувшая среди деревьев. Его очень заинтересовало странное явление, которое, похоже, во всей деревне никто не заметил, кроме гения от мира ацтекской медицины.

Викимукли сварил зелье, напоил умирающего пациента, несмотря на отчаянные протесты, и попросил у богов лучшей участи для несчастного, продолжавшего корчиться в муках. Правда, теперь никто не мог сказать наверняка, что было причиной страданий больного: онкология или экспериментальный препарат из требухи, который знахарь влил ему в рот из самых лучших побуждений.

Закончив свои дела, Викимукли решил прогуляться в джунгли. Ему очень хотелось посмотреть на разноцветную комету! Он шел по лесу пару часов, продираясь сквозь заросли, пока не оказался у заброшенного святилища, от которого исходило золотое свечение.

Знахарь вошел в храм и увидел разноцветного змея, воткнувшегося головой прямо в пол. Тот рассказал ему, как попытался украсть у богов частичку могущества и поплатился – высшие силы низвергли воришку в мир людей и обратили в камень почти целиком. К счастью, магический заряд не задел голову, поэтому змей сохранил дееспособность.

Существо попросило Викимукли расколдовать его, пообещав дать тому особые знания. Вор все-таки сумел поглотить самую малую частицу божественной силы, перед тем как его наказали. Знахарю всего-то и надо было прочитать заклинание, да принести в жертву малую душу, принадлежащую какому-нибудь животному.

Естественно, первой в дело пошла рыба, правда, результат оказался решительно обескураживающим: змей остался почти полностью окаменевшим, зато отрастил огромные плавники. Конечно, Викимукли тут же побежал за другим животным. Логично рассудив, мол, клин клином вышибают, он притащил змею. Правда, новая жертва тоже оказалась бесполезной – полукаменный змей чуть-чуть увеличился в размерах, да и только.

Следующим в дело была пущена птица, сидевшая на дереве, которую Викимукли сбил камнем. Увы, после прочтения заклинания у змея лишь выросла пара перьев. Разумеется, их пришлось выдернуть.

Знахарь поймал за хвост кошку и принес ее в жертву. В ту же секунду проклятие богов спало! Змей поблагодарил Викимукли, а потом вдохнул в спасителя бесценные знания. Наградив знахаря, существо исчезло.

Викимукли поспешил в деревню. Теперь он знал тысячи ранее неизвестных вещей, в том числе и рецепт лекарства от рака! В общем-то, знахарь был недалек от истины – просто в его котел надо было добавить немного голубиного помета. Разумеется, Викимукли сварил зелье и снова напоил пациента, который каким-то чудом до сих пор оставался жив. Сделав пару глотков, больной встал и пошел прочь, поблагодарив знахаря за исцеление. Пациент Викимукли – настоящий счастливчик, оказавшийся в нужное время в нужном месте. Возможно, вам тоже повезет!