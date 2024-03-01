Green Knight
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Обзор Green Knight

Количество линий
Количество линий: 20
RTP
RTP: 96.27%
Max Win
Max Win: X40000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Green Knight

Деревенский знахарь много лет работал над созданием эликсира воскрешения. Наконец, у него появился первый образец, который можно было опробовать в деле!

Правда, изобретатель чудо-эликсира не пошел на деревенское кладбище – вдруг кто увидит и заподозрят в некромантии! А там и до сожжения на костре недалеко! И совсем другое дело, если дело выгорит, потому что победителей не судят, тем более, если они смогут воскрешать умерших...

Знахарь отправился в Древний лес. Где-то в глубине непролазной чащи сохранилось старое кладбище, на котором можно опробовать волшебный эликсир без страха быть обвиненным в некромантии.

Голова знахаря была забита самыми разными мыслями. Он думал о травах, ингредиентах, формулах, а не смотрел под ноги, хоть и следовало бы! Создатель особого эликсира запнулся о корень дерева и пролил немного снадобья на землю. К его глубокому несчастью, именно в этом месте был похоронен легендарный Зеленый рыцарь, который многие столетия назад наводил ужас на окрестности...

Зловещее создание мгновенно пробудилось! Зеленый рыцарь вылез из-под толстого слоя земли с громким ревом! Чудовище зарубило знахаря огромным мечом и выпило эликсир до последней капли.

Глаза рыцаря загорелись зловещим зеленым светом. Он громко свистнул, и из неоткуда прибежал конь. Он вскочил на жеребца, вокруг которого светилась зеленая аура, и поскакал прочь из леса.

Зеленый рыцарь умудрился разорить целую деревню за считанные минуты! Двое выживших чудом сбежали, а остальных порождение зла перебило своим клинком. Прибыв в графский замок, крестьяне рассказали о беде, которая настигла их деревню. Сначала им никто не поверил! Правда, графиня все равно послала ловчего, чтобы тот проверил слова этой парочки – кто знает, правду ли они говорят, или, может, это безумцы, которых надо поскорее прогнать со двора!

Естественно, крестьяне не врали. Ловчий подтвердил их слова, и тогда графиня забеспокоилась – шутка ли зловещий возвращенец может превратить ее владения в безлюдные земли! Она созвала верных рыцарей и попросила помочь в борьбе со злом. Взамен графиня пообещала золото, земли и память о великом подвиге до конца дней героя, который сможет загнать чудовище обратно в могилу.

Сэр Родерик согласился сразиться с Зеленым рыцарем. У него был особый боевой топор, наделенный колдовскими чарами, которые делали это оружие особенно смертоносным для магических созданий. Доблестный рыцарь прельстился обещаниями графини и рассчитывал разбогатеть в самое ближайшее время. Ну и, конечно, он рассчитывал на свой топор! Остальные воины, у которых не было магического оружия, проявляли гораздо меньше энтузиазма в отношении борьбы с неизвестным злом.

Сэр Родерик приехал в опустошенную деревню. Зеленый рыцарь, разъезжавший по безлюдным улицам, сразу заметил живого чужака, который заглянул в его самопровозглашенные владения. И началась битва не на жизнь, а насмерть! Надо сказать, топор сэра Родерика творил настоящие чудеса. Зеленый рыцарь пал, а его конь растворился в воздухе, словно туман под лучами утреннего солнца. Победитель привязал тело монстра к своей кобыле и отвез в Древний лес. Он закопал зло поглубже в землю и поехал к графине за положенной наградой.

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