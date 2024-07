О провайдере Play'n GO

С начала своего существования (1997 год) компания Play'n GO оказывала услуги по технической поддержке различных онлайн казино, которые в то время были на рынке гемблинга. Набравшись опыта в игорном бизнесе в 2004 году Play’n GO, начала заниматься производством собственных игровых автоматов.

Как показало время этот шаг был правильным и на сегодняшний день провайдер Play'n GO является одним из ведущих производителей софта для онлайн казино. Основная масса разработанных программ – это игровые слоты, также есть рулетка и небольшое количество карточных игр: блекджек и покер.

Управляющий сервер Play'n GO находится на адресе playngonetwork.com и только игры, подгружаемые с него, являются настоящими слотами этой компании.

Лицензирование

За время своей работы провайдер Play'n GO обзавелся девятью лицензиями и может официально осуществлять свою деятельность по всему миру.

Лицензии Play' n GO :

UK (Великобритания). Мальтийская. Румынская. Филлипинская. Бельгийская. Олдерни. Дания. Италия. Гибралтар.

За честность игрового софта отвечает лаборатория iTEch Labs, которая периодически проводит проверки RTP игровых слотов Play'n GO, так что к честности игр вопросов никаких не возникает.

Игровые автоматы этого провайдера можно встретить в большинстве лицензионных онлайн казино. А само количество слотов подходит уже к 400. Как понимаете – это довольно большая линейка, и ежемесячно на рынок выходят новые слоты.

Что касаемо MAX WIN – максимальной суммы, которую можно выиграть в слотах от Play'n GO, то его размер можно считать средним, а процент RTP в играх держится у отметки 96%.

Популярные слоты Play'n GO

У провайдера Play'n GO очень много различных популярных игровых автоматов. Одним из них является слот Book of Dead (книга мертвых), классический представитель игровой механики. Максимальная сумма выигрыша в Book of Dead – X5000, а RTP на уровне 96.21%.

Довольно необычная механика у слота Reactoonz, с момента запуска игры 24.10.2017 игра набрала бешенную популярность. Max Win у этого игрового автомата Х5000, а RTP – 96.51%.

Ну и хочется еще отметить слот Moon Princess 100, так как у него довольно большая сумма максимального выигрыша – Х15000, RTP – 96.2%.

Если Вы решите поиграть в слоты Play'n GO, то рекомендуем в первую очередь обратить свое внимание именно на эти игровые автоматы.