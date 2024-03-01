Immortal Desire
Видеообзор
DEMO

Обзор Immortal Desire

Количество линий
Количество линий: 1024
RTP
RTP: 96.24%
Max Win
Max Win: X10000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
Рейтинг пользователей

Нет голосов

Сюжет Immortal Desire

Монастырь святой Франчески находился далеко в горах на севере. До ближайшей цивилизации – маленькой деревушки, в которой всего-то и осталось четыре домика; никак не меньше полудня пути. Гости в монастырь заглядывали очень редко, поэтому визит того джентльмена вызвал настоящий переполох в обители.

Граф Джозеф Смит оказался в крайне неприятном положении: одна из рессор его кареты приказала долго жить, и поездку, увы, пришлось отложить. Кучер договорился с местными, чтобы ему помогли, однако они ни в какую не согласны приступить к работе хоть немного быстрее, чем завтра утром. Ну а поскольку уже потихоньку смеркалось, граф попросил разрешения переночевать в монастыре.

Аристократические манеры, правильная речь, честный взгляд и мешочек серебряных монет произвели на матушку-настоятельницу крайне положительное впечатление! Конечно, ей не очень хотелось пускать в женский монастырь мужчину, находящегося в самом расцвете сил, но разве добрый католик имеет право отказать страннику, просящему ночлега?! И к тому же предлагающего увесистый мешочек серебра...

Гостью отвели комнату во флигеле. Разумеется, за ним постоянно присматривали как бы ненароком, чтобы какая-нибудь маловерная сестра не поддалась искушению или сам внезапно появившийся постоялец не совершил страшный грех, соблазнив монашку.

Вечером Джозефа Смита пригласили на ужин к настоятельнице. Они сидели за столом в ее кабинете и разговаривали о самых разных вещах, рессорах, которые теперь совсем ненадежны, новой политике парламента, вере... на ней-то граф остановился особенно подробно! Ему было очень интересно узнать, ради чего молодые девушки проживают лучшие годы в далекой глуши? На этот вопрос у настоятельницы нашлось три ответа: служение богу, спасение и вечная жизнь. Последняя причина жизни в монастыре показалась Джозефу Смиту особенно забавной и вызвала легкую усмешку. Настоятельница смутилась и несколько возмутилась столь снисходительной реакцией, однако ничего не сказала, и ужин продолжился.

Закончив вечернюю трапезу, граф удалился к себе в комнату. Утром он, перед тем как уйти, заглянул к настоятельнице и отдал ей бутылочку со святой водой, доставленной его другом из Иерусалима. Джозефу Смиту, как скептику, она была совершенно без надобности. Он посоветовал монашкам добавить по капельке в вино или чай. И еще добавил, что всего один глоток поможет им обрести вечную жизнь, вызвав у настоятельницы недовольство своим неуместным юмором.

Попрощавшись, граф ушел. Настоятельница сделала глоток и была приятно удивлена необычным вкусом святой воды! Позже она угостила остальных обитательниц монастыря, разбавив вечерний чай.

Монахини проспали до обеда. Настоятельницу разбудит громкий крик: одна из девушек случайно вышла на солнечный свет и обожглась, словно имела глупость засунуть голову в растопленную печь. С ними со всеми было что-то не так, правда, они не сразу это поняли, потому как в зеркалах монашки больше не отражались... ну а чуть позже дамы узнали, какой сильной бывает жажда крови и какова цена вечной жизни, которую им подарил тот граф, или кто он там на самом деле.

В подвалах монастыря святой Франчески хранятся несметные сокровища. Вы можете попробовать прибрать их к рукам, если не боитесь вампиров...

Провайдер
Hacksaw Gaming
Hacksaw Gaming
Все слоты провайдера
Другие обзоры слотов
Big Bamboo
Big Bamboo
Chaos Crew 2
Chaos Crew 2
Crown & Diamonds: Hold and Win
Crown & Diamonds: Hold and Win
Dia De Los Muertos 2
Dia De Los Muertos 2
Le Bandit
Le Bandit
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Lucky Joker 10 Extra Gifts
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mighty Wild Panther Halloween Edition
Mummyland Treasures
Mummyland Treasures
Piggy Bank
Piggy Bank
Razor Shark
Razor Shark
Remember Remember
Remember Remember
Rise of Zeus
Rise of Zeus
Sweet Bonanza
Sweet Bonanza
The Dog House
The Dog House
Tsar Treasures
Tsar Treasures
Ultimate Striker
Ultimate Striker