Сюжет Immortal Desire

Монастырь святой Франчески находился далеко в горах на севере. До ближайшей цивилизации – маленькой деревушки, в которой всего-то и осталось четыре домика; никак не меньше полудня пути. Гости в монастырь заглядывали очень редко, поэтому визит того джентльмена вызвал настоящий переполох в обители.

Граф Джозеф Смит оказался в крайне неприятном положении: одна из рессор его кареты приказала долго жить, и поездку, увы, пришлось отложить. Кучер договорился с местными, чтобы ему помогли, однако они ни в какую не согласны приступить к работе хоть немного быстрее, чем завтра утром. Ну а поскольку уже потихоньку смеркалось, граф попросил разрешения переночевать в монастыре.

Аристократические манеры, правильная речь, честный взгляд и мешочек серебряных монет произвели на матушку-настоятельницу крайне положительное впечатление! Конечно, ей не очень хотелось пускать в женский монастырь мужчину, находящегося в самом расцвете сил, но разве добрый католик имеет право отказать страннику, просящему ночлега?! И к тому же предлагающего увесистый мешочек серебра...

Гостью отвели комнату во флигеле. Разумеется, за ним постоянно присматривали как бы ненароком, чтобы какая-нибудь маловерная сестра не поддалась искушению или сам внезапно появившийся постоялец не совершил страшный грех, соблазнив монашку.

Вечером Джозефа Смита пригласили на ужин к настоятельнице. Они сидели за столом в ее кабинете и разговаривали о самых разных вещах, рессорах, которые теперь совсем ненадежны, новой политике парламента, вере... на ней-то граф остановился особенно подробно! Ему было очень интересно узнать, ради чего молодые девушки проживают лучшие годы в далекой глуши? На этот вопрос у настоятельницы нашлось три ответа: служение богу, спасение и вечная жизнь. Последняя причина жизни в монастыре показалась Джозефу Смиту особенно забавной и вызвала легкую усмешку. Настоятельница смутилась и несколько возмутилась столь снисходительной реакцией, однако ничего не сказала, и ужин продолжился.

Закончив вечернюю трапезу, граф удалился к себе в комнату. Утром он, перед тем как уйти, заглянул к настоятельнице и отдал ей бутылочку со святой водой, доставленной его другом из Иерусалима. Джозефу Смиту, как скептику, она была совершенно без надобности. Он посоветовал монашкам добавить по капельке в вино или чай. И еще добавил, что всего один глоток поможет им обрести вечную жизнь, вызвав у настоятельницы недовольство своим неуместным юмором.

Попрощавшись, граф ушел. Настоятельница сделала глоток и была приятно удивлена необычным вкусом святой воды! Позже она угостила остальных обитательниц монастыря, разбавив вечерний чай.

Монахини проспали до обеда. Настоятельницу разбудит громкий крик: одна из девушек случайно вышла на солнечный свет и обожглась, словно имела глупость засунуть голову в растопленную печь. С ними со всеми было что-то не так, правда, они не сразу это поняли, потому как в зеркалах монашки больше не отражались... ну а чуть позже дамы узнали, какой сильной бывает жажда крови и какова цена вечной жизни, которую им подарил тот граф, или кто он там на самом деле.

В подвалах монастыря святой Франчески хранятся несметные сокровища. Вы можете попробовать прибрать их к рукам, если не боитесь вампиров...