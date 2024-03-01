О провайдере Hacksaw Gaming

Провайдер Hacksaw Gaming впервые заявил о себе осенью 2018 года, и является относительно новым брендом в сфере онлайн-гемблинга. В основе разработки азартных развлечений применяет принцип mobile-first, благодаря чему игроки могут вращать барабаны слотов и открывать скрэтч-карты буквально на ходу, используя смартфон или планшет.

На сегодняшний день кейс компании превышает 80 позиций, среди которых есть интересные игровые автоматы и scratch card. Также разработчик предлагает полный бэк-офис с такими опциями, как поиск пользователей, подробные отчеты, настройка уровня отдачи и других параметров.

Hacksaw Gaming стремится выйти на европейский рынок, и сегодня его программное обеспечение работает в казино двух десятков стран. Специализируется преимущественно на играх типа скретч-карты и слотах. Все продукты компании способны радовать пользователей быстрыми и крупными выигрышами, включая накопительные и прогрессивные джекпоты.

При разработке развлечений провайдер делает акцент на графическую и аудио-составляющую, при этом уделяет особое внимание механикам, крупным множителям, наличию бесплатных вращений и бонус-раундам.

Также компания ведет тесное сотрудничество с известными студиями, в том числе с Microgaming и Relax Gaming. Общее число партнеров бренда достигает 165 компаний, которые широко популярны в гэмблинг-сфере.

Лицензирование

Провайдер работает на рынке официально. Это подтверждается лицензиями крупных регуляторов. Компания получила разрешительные документы от Комиссий по азартным играм Великобритании, Греции, Мальты.

Программное обеспечение тестируется ведущими лабораториями, благодаря чему игры являются безопасными, надежными, дружелюбными. Детальная проверка исключает баги, неточности, проблемы с управлением, что позволяет игрокам получать от игрового процесса максимум выгоды и удовольствия.

Наличие сертификатов – залог честности слотов – в результаты не могут вмешиваться третьи лица, включая специалистов казино.

Программное обеспечение

Провайдер содержит большой штат сотрудников, которые делятся на две команды. Одна занимается разработкой игровых автоматов, вторая – скрэтч-карт. За последние годы ассортимент слотов заметно вырос – в портфолио доступны продукты всевозможных тематик.

Для создания гэмблинг-игр компания использует проверенные и новые технологии. База развлечений – фреймворк HTML5, с помощью которого удается выдавать высококлассные решения, адаптированные под устройства разного типа.

Также бренд обеспечивает безопасную для пользователя игру – многоступенчатые алгоритмы шифрования защищают личные и платежные данные клиента.

Интересные слоты

Buffalo Stack ‘n’ Sync (RTP – 96.36%)

Приключенческий слот, приглашающий игрока в незабываемое путешествие по землям Северной Америки. Действие проходит на игровом поле формата 5x4, а призовые комбинации складываются на 10 линиях. Основные символы, сопровождающие приключения – фауна местности, включая буйволов и пум. В игре реализованы дикий и скаттер символы, а также множитель, есть сеты фриспинов.

Itero (RTP – 96.18%)

Слот адресован тем, кто любит изучать Древний Рим. Слот типа 5x4 работает в комбинации с механикой EchoSpins. Она активирует респины, и каждое вращение копирует предыдущее с новыми выигрышными позициями – в результате игрок получит много призовых. Также есть опция множителя, бесплатных вращений.

Gladiator: Duel Reels (RTP – 96.31%)

Если игроку нравятся гладиаторские бои, Gladiator: Duel Reels – слот, который достоин внимания. 10 призовых линий, опция Duel Reels, множители, бесплатные вращения и множество других сюрпризов наполнят игру драйвом и крупными выигрышами.