Сюжет King Arthur 10k Ways

Миледи Игрэйна вышла замуж за герцога Горлоиса и много лет была примерной супругой, но вот однажды король Утер Пендрагон пленился ее красотой – повелитель Британии влюбился в нее с первого взгляда! Он попросил придворного волшебника Мерлина наложить на него чары, которые сделают его точной копией мужа герцогини. Ночью Утер Пендрагон пришел к ней в опочивальню и... с тех пор Игрэйна перестала быть примерной супругой. Позже король убил герцога, и влюбленная пара смогла заключить законный брак.

Мерлин помогал Пендрагону отнюдь не за благодарность – волшебник потребовал отдать ему на воспитание сына, которого родит Игрэйна. Мальчика назвали Артур. Мерлин наложил на него чары, сделав невероятно сильным и отважным. Позже воспитанием будущего короля занимался благородный сэр Эктор, благодаря которому Артур стал настоящим рыцарем.

Спустя много лет Утера отравили, а страна увязла в междоусобицах. Тем временем в Лондоне Мерлин представил на всеобщее обозрение камень, в который был воткнут меч и нанесена надпись, гласящая, что лишь истинный король сможет взять в руки это оружие. У Артура получилось совершить пророчество! Не без помощи чар, которые Мерлин наложил на него в раннем детстве, но это уже детали. Собственно, и происхождение того самого камня тоже сомнительно, и, честно говоря, не является ли это все частью хитрого плана, который волшебник придумал, чтобы прекратить междоусобицы – больше вопрос!

Артур стал законным правителем Британии и женился на принцессе Гвиневре. Королю неоднократно приходилось участвовать в самых разных сражениях, поэтому нет ничего удивительного в том, что легендарный меч, извлеченный им из камня, сломался. Эльфы, живущие у озера Вателин, выковали для Артура Экскалибур. Великий меч ему преподнесла сама владычица озера, однако потребовала, чтобы его величество обнажал оружие исключительно для борьбы за правое дело.

Однажды Гвиневру похитил злодей по имени Мелегант. Король отправил рыцаря Ланселота, чтобы тот спас его супругу и напрасно – этим ему следовало бы заняться лично! Благородный воин убил Мелеганта и спас Гвиневру, которая влюбилась в него без памяти и изменила, забыв о своем законном супруге.

Между тем племянник короля по имени Мордред узнал об адюльтере. Он поспешил сообщить об этом Артуру, и король приказал арестовать обоих. Гвиневре грозила смертная казнь за совершенное предательство. Ланселот освободил ее и убил племянников Артура, которые случайно подвернулись под руку. Влюбленные бежали за море. Артур отправился следом, намереваясь восстановить справедливость и избавиться от проклятых рогов, которые совершенно не сочетались с короной.

Его величество отправился в поход, назначив Мордреда регентом. Стоило Артуру покинуть пределы Британии, как племянник объявил себя королем. Узнав о проделках узурпатора, его дядя вернулся и предложил встретиться для переговоров. Все шло относительно неплохо, пока одного из солдат не укусила змея – тот крикнул и вскинул меч, а остальные восприняли это как сигнал к наступлению.

Мордред и Артур сошлись один на один. Низверженный король проткнул своего племянника копьем, однако и тот успел нанести ему смертельную рану. Перед тем как оставить это мир, Артур приказал вернуть Экскалибур владычице озера. Вы можете погрузиться в мир этой легенды прямо сейчас и хорошо заработать, если повезет!