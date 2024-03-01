Сюжет Mighty Masks

Африканская саванна превратилась в одно из самых жарких мест на планете и дело тут не только в палящем солнце, которое целыми днями «жарило» изо всех сил, улыбаясь всем подряд! Представители местной фауны постоянно грызлись между собой за господство в своем ареале обитания. Птицы пытались оторвать собратьям крылья, носороги целыми дням совали рога в бока, обезьяны мутузили сотоварищей, крокодилы грызлись на смерть... в общем веселая была жизнь!

В итоге умнейшие представители самых разных видов собрались на берегу реки обсудить проблему мирного сосуществования. Бесконечные распри достали всех! Самым могущественным животным следовало установить тотальный контроль над саванной, пока все не пошло прахом, а иначе будет как у людей, которые воюют тысячи лет и считают это абсолютно нормальным!

Аллигатор рассказал остальным о шамане племени Вуту, который знает, как изготовить маски могущества. Разумеется, специалист по общению с духами ничего не делал бесплатно, но постоянные конфликты достали всех настолько, что они уже готовы были заплатить любую цену.

Звери отправились к шаману и застали того за сбором трав недалеко от деревни. Надо сказать, он весьма удивился, когда попугай, обезьяна, носорог и лев пришли просить о помощи! Впрочем, это он еще аллигатора не заметил, который молчаливо «припарковался» у берега, но решил оставаться в воде, потому как в реке ему было гораздо комфортнее, чем на суше.

Шаман согласился помочь, однако взамен зверям предстояло оказать ему услугу: племя Буту нагло оккупировало священную равнину и построило там свое поселение! Правда, боги не благоволили к подобному развитию событий и требовали изгнания злодеев с захваченной территории. По-крайней мере, так сказал шаман, а уж мудрейший из людей точно врать не будет!

Ударив по рукам и лапам, звери вышли на тропу войны. Они отправились на священную равнину воевать с племенем Буту, которое было совершенно не готово к такому повороту событий. Носорог крушил частокол вокруг поселения, лев гонял людей, как кот мышей, а обезьяна кидалась камнями. У реки аллигатор встречал самых хитрых, которые хотели уйти вплавь на лодках. И, как будто всего вышеперечисленного мало, попугай летал над поселением, выкрикивая нецензурную брань и сбрасывая антисанитарные бомбы известного происхождения. Короче говоря, звери не оставили племени Буту ни шанса!

Расправившись с противником, компания направилась обратно к шаману. Тот, едва услышал, что с племенем Буту покончено, радостно пообещал сделать особые маски. Ему потребовалась всего неделя, чтобы вдохнуть в них могущество богов.

Конечно, звери взяли маски и даже примерили, чтобы почувствовать великую силу, но за неделю они все осознали очевидный факт: их команда и есть полноправные хозяева саванны, которых боятся даже люди! Впрочем, никто не стал отказывать от масок – обладатели решили надевать их по мере необходимости, когда совсем «припрет». К тому же мало ли, вдруг люди вооружатся ружьями – вот тогда точно потребуется магическая сила... Будьте так же уверены в себе, как обитатели дикой природы, и тогда вам обязательно повезет!