Mirror of Magic
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Обзор Mirror of Magic

Количество линий
Количество линий: 25
RTP
RTP: 97.17%
Max Win
Max Win: X1000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Mirror of Magic

Король Гарольд Великолепный за годы своего правления накопил просто сказочные богатства! Золото хранилось во дворце, а самые ценные артефакты его величество отправил в Туманный замок, находившийся высокого в горах. Разумеется, в отсутствии короля реликвии потихоньку разворовывали.

Гарольд Великолепный отправил в Туманный замок лучшую стражу и советников по безопасности. Казалось, король сделал все, чтобы ни одна вороватая морда не сунула нос в его сокровищницу, по-крайней мере, безнаказанно! Но, увы, артефакты по-прежнему пропадали. Двуногие «крысы» тащили разные вещицы помельче, не боясь ни гнева повелителя, ни эшафота.

После очередной ревизии сокровищ проверяющие снова обнаружили недостачу. Узнав о продолжающихся кражах, Гарольд Великолепный пришел в ярость! Его величество вознамерился решить вопрос с безопасностью хранилища раз и навсегда!

Король приказал советникам найти искусного мага. Уже на следующий день перед ним предстала волшебница Ракель, которая владела множеством заклинаний на все случаи жизни. Король рассказал ей о своей беде. Волшебница выслушала его и предложила интересный способ защитить сокровища: она хотела создать магическое зеркало, которое будет затягивать воров в иной мир – остается только поставить немого стража в хранилище и можно забыть о кражах!

Гарольд Великолепный согласился – план Ракель показался ему чрезвычайно интересным. За неделю волшебница изготовила магическое зеркало, которое отвезли в Туманный замок. Наконец, его величество мог спокойно вздохнуть и больше не переживать о сокровищах! В последующих ревизиях проверяющие вельможи не обнаружили ни единой пропажи.

Прошли годы. Король решил взять себе отпуск и провести неделю в Туманном замке. Оставив вместо себя первого советника, Гарольд Великолепный уехал в горы, чтобы отдохнуть вдали от цивилизации.

В один прекрасный вечер король изрядно выпил любимого эля. Напиток знатно ударил в голову его величества! Веселья ради король отправился проверить зеркало и посмотреть, нет ли там кого, томящегося в зазеркалье – наверняка были воры, которые попались в магическую ловушку!

Гарольд Великолепный спустился в сокровищницу, слегка пошатываясь и попивая эль из огромной деревянной кружки. Он подошел к зеркалу и осторожно заглянул, стараясь не попасть под поток магии, который выглядел как неяркий желтоватый свет.

В зеркале томилась целая толпа народа: старый кучер, которого отправили на пенсию, двое стражников, экономка, дворецкий, жена какого-то вельможи, одетая в самый богатый наряд – кажется именно ее объявили пропавшей без вести прошлой осенью! Король разглядывал ворюг, пока те не заметили его и стали дружно просить о прощении.

Только Гарольд Великолепный хотел открыть рот, как его кто-то толкнул в спину, и он попал в магический поток, а еще через мгновение оказался в проклятом зазеркалье. Остальные воришки начали лупить его руками и ногами, обзывая хуже, чем дворового пса.

А Ракель, стоявшая позади, отвернула зеркало к стене, а потом прошла в зал сокровищницы, собираясь выбрать самые интересные артефакты. Конечно, рано или поздно ее шалость была бы раскрыта и короля бы пришлось освободить со всеми вытекающими последствиями. А зачем ей такие проблемы? Проще выкинуть зеркало в окно и черт с ними со всеми в нем сидящими...

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