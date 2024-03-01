О провайдере Nolimit City

Провайдер Nolimit City начал свою деятельность в 2013 году. Компания находится в столице Швеции городе Стокгольме. Почтовый адрес: Nolimit City Ltd Level 6, Tower Sixty3, 63 Tower Road Sliema, SLM 1609. Помимо Стокгольма также имеется офис на Мальте и в Индии.

Общее количество онлайн казино, которое использует лицензионной софт этого провайдера более 1000 игорных заведений.

На данный момент Nolimit City обзавелся тремя лицензиями для своих игр:

Malta (Мальтийская). Romania (Румынская). UK (Великобритания).

Данные лицензии гарантируют честность работы слотов в онлайн казино. Средний RTP (процент отдачи) в игровых автоматах находится на уровне 96%-97%.

Программное обеспечение

Основной упор провайдер Nolimit City делает на слоты. Так что основная масса азартных игр этого разработчика является игровыми автоматами.

Сами игры имеют большое количество различных игровых механик, некоторые из которых являются абсолютными эксклюзивами и не встречаются у других производителей.

Общее количество игровых автоматов у Nolimit City приблизилось к 100 шт. и новые слоты выходят каждый месяц.

Что касаемо волантильности, то автоматы от Nolimit City практически все имеют высокую волантильность, то есть количество выигрышей меньше, но сумма, которую выигрывает игрок довольно часто большая.

Ну и MAX WIN (максимальная сумма выигрыша) в играх от Nolimit City один из самых больших в гемблинг индустрии, большинство слотов имеет максималку более 30000X.

Слоты с большим Max Win

Хочется отметить несколько игровых слотов от компании Nolimit City, в которых одна из самых больших выигрышей по умножению к ставке.

Слоты с большим Max Win :

San Quentin xWays – 150 000 Tombstone RIP – 300 000

Как видите максимальная сумма выигрыша в этих автоматах очень большая.

San Quentin xWays – в основе слота находится тюрьма с одноименным названием. RTP=96.03, волантильность высокая, есть покупка бонуса. Самый топовый бонус стоит Х2000 от ставки игрока. Максимум можно выиграть Х150 000.

Tombstone RIP – слот про дикий запад и преступников орудующих на нем. RTP=96.08, волантильность очень высокая, есть покупка бонуса стоимость которого Х3000 от ставки игрока.