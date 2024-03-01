Ugliest Catch
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Обзор Ugliest Catch

Количество линий
Количество линий: 243
RTP
RTP: 96.11%
Max Win
Max Win: X50000
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Ugliest Catch

Очень многие возмущались, когда неподалеку от города начали строить атомную электростанцию. Особенно все эти любители природы и защитники животных, которым только дай повод для протестов перед мэрией. Но сделать они ничего не могли – все было по закону, так сказать, с официального согласия конгресса, президента, Ассоциации чернокожих американцев и Организации Объединенных Наций.

Атомную электростанцию построили. Поначалу всем казалось, будто бы эти придурки, которые каждый день трясли транспорантами перед муниципалитетом, мягко говоря, преувеличивают. Но когда Сэмьюэльсу откусили руки, стало понятно – что-то определенно пошло не так! Старик решил порыбачить у берега, закинул удочку, и вскоре из воды выпрыгнула огромная зубастая рыбина! Чудовище щелкнуло челюстями и все – рук как ни бывало! Таких случаев произошло немало, пока люди поняли, как на самом деле обстоят дела.

Единственными, кто радовался появлению токсичных мутантов, были бандиты и разного рода преступники. Еще бы, ведь теперь они могли закатать какого-нибудь несчастного ногами в цемент и сбросить в воду – жертва исчезала без следа! Как-то раз копы выловили кусок бетона... нет, не то, что бы они были совсем уж идиоты! Просто к нему была пристегнута обглоданная нога. Разумеется, жертву опознать не смогли, а преступников так и не нашли.

Со временем рыбакам пришлось уйти ловить в другое место. Правда, дядюшка Кокс не собирался этого делать – чертов реднек оказался хитер как змея! Он наблюдал за мутировавшими рыбами и присматривался к ним, надеясь понять, что они такое.

Однажды один из зубастых монстров вылез на берег и умер в муках. Ну, по-крайней мере, дядюшке Коксу показалось именно так! Он подошел ближе и поднял монстра, смотревшего на солнышко огромными стеклянными глазами. Из брюха у рыбы торчало два металлических прута – видимо желудок чудовища не осилил железный «обед».

Дядюшка Кокс отнес рыбу домой. Он разделал ее и пожарил, а потом с аппетитом скушал. Рыба оказалась изумительно вкусной! Разумеется, дядюшка Кокс решил наловить еще...

Любитель вкусной рыбки взял лодку, запасся пивом и поплыл на «охоту». Дядюшка Кокс выпивал одну банку за другой и бросал в воду. Жадные рыбы проглатывали их с большим удовольствием! Правда, желудки радиоактивных тварей никак не могли переварить железо! Хотя оно было пищевое и соответствовало требованиям Департамента продовольствия.

Одни рыбы всплывали, другие вылезали на берег и умирали. Хитрому рыбаку только и оставалось, что собирать улов! Собственно, он так и делал, напевая матерную песенку и светясь от счастья. А может от радиации, кто его знает...

Дядюшка Кокс стал ловить рыбу все чаще. Люди, проходившие мимо, думали, будто старый реднек сошел с ума, раз напивается сидя в лодке посреди смертельно опасной реки. Дураки, они же не видели, как он потом собирает рыбу!

А еще дядюшка Кокс заметил, что теперь, когда судьба заставляет его сходить по малой нужде, струйка светится ярким пульсирующим светом. Ей-богу, теперь даже можно свет в туалете не включать! Как видите, атомная электростанция – совсем не такая плохая штука, как кажется. Просто нужно подходить ко всему с умом и все!

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