Сюжет Fruits

В один прекрасный день Смит объелся, да так, что даже не мог встать с кровати. Он съел столько фруктов! Просто кошмар! Но вот они наконец закончились.

Семейный проктолог запретил Смиту объедаться фруктами из-за проблем с кишечником, от которых страдали все мужчины по отцовской линии. Больной плакал и причитал о том, что хочет еще, но врач категорично заявил: «Все! Или фрукты, или зашиваем с нуля!» и никаких вариантов...

Смит знал, как это – зашиваем с нуля! Однажды он наплевал на пожелания доктора. Обладатель самого воспаленного в мире зада пошел в клуб и получил, что хотел. Нет, не в «Голубую устрицу»! В нормальное заведение, где можно хорошо отдохнуть и поесть от души. К тому же там был скидки... вот Смит и ел до упада, а потом слезно просил вызвать ему скорую помощь. Конечно, бармен помог парню, и уже через десять минут его увезли в больницу. Доктора провели сложнейшую операцию! Все прошло успешно, Смит остался жив, и никто не пострадал.

Обжора снова решил нарушить запрет и собирался пойти в свой любимый закрытый клуб. Это было отличное место! Сюда приходили все, кто способен жрать фрукты часами, пока не придется вызывать скорую. Правда, жена сразу догадалась, куда собрался муж, наплевавший на рекомендации доктора. Разумеется, супруга никуда его не пустила! Более того, она позвонила врачу, который хорошенько пропесочил нерадивого пациента. После этого разговора терпение любителя фруктов лопнуло...

Однажды Смит решил избавиться от жены. Не спрашивайте, почему. Просто она ему надоела хуже горькой редьки, и он понял, что совершил ошибку, заключив брак с дамой, которую не любил ни капельки. К тому же эта чертова баба опять мешала ему объедаться фруктами!

Вооружившись шприцем, Смит закачал отраву в арбуз. Он надеялся, что супруга съест пару кусков и откинет копыта, избавив его от брака, который в последнее время начал казаться ему гирей, висящей на ноге. Любитель фруктов сделал арбузу инъекцию и был таков. Оставалось только дождаться, когда супруга изволит съесть пару кусков.

И вот она спустилась в гостиную, попробовала немного арбуза, а потом еще капельку, и снова откусила разок... в общем, она упала без чувств. Жизнь покинула ее до приезда скорой, которая очень торопилась, потому что ее вызвали по полису коммерческого страхования. Смит метался по углам, изображая убитого горем мужа, но на самом деле он был готов танцевать от счастья! Еще бы, наконец, проклятая обуза отправилась к своему папочке, который был еще той еще занозой в пятой точке, и к матушке, имевшей все шансы выйти за Люцифера после смерти.

Супруга Смита умерла. Сказать, что тот обрадовался – это еще очень мало! Правда, муж покойной не показал виду. Он плакал навзрыд, делая вид, будто бы страдает из-за утраты второй половины. Но на самом деле это было, мягко говоря, не так...

Смит долго не хотел убивать женушку, хотя эта мысль часто приходила ему в голову последние лет пять. Но жизнь без закрытого клуба любителей фруктов казалась парню просто невыносимой, а вот без своей мегеры – вполне сносной и наполненной тысячами маленьких радостей.

И вот эта курица умерла. Наконец у Смит появилась возможность ходить в закрытый клуб любителей фруктов и кушать столько, сколько захочется!

Возможно, вы тоже любите фрукты? Тогда добро пожаловать в клуб, в котором собираются те, кто понимают, что цитрусовые намного лучше опостылевших жен! И помните, дамы – вещь приходящая, а «апельсинка» – вечна!