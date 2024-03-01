Сюжет Mental

Психиатрам из частной больницы Брайтстоун удавалось добиться потрясающих результатов даже в самых сложных случаях! Сюда частенько отправляли безнадежных. Многие пациенты возвращались почти вменяемыми... или хотя бы не слишком буйными и способными жить в человеческом социуме.

Как раз сегодня привезли еще пятерых! Первый страдает манией убийств – возможно, вы видели этого лысого садиста в газетах. После осмотра врач назначил ему подготовительную терапию в виде глазных капель, которые необходимо закапывать трижды в день не менее двух недель. По мнению доктора, экспериментальный препарат, изготовленный на основе голубиного помета, должен просветлить сознание пациента и изменить его взгляд на мир.

Второй пациент, очевидно, страдает несколькими психическими расстройствами: галлюцинациями, орально-девиантным синдромом, шизофренией и еще черт знает чем! Этот человек показался доктору очень интересным. Для начала врач решил избавить его от орально-девиантного синдрома и галлюцинаций – пациенту номер два установили специальные приспособления и направили в палату до дальнейших распоряжений.

Примерно через час в больницу доставили очень интересную для психиатров даму! В медицинской карте пациента номер три, которую оформляли в государственной больнице записано следующее: слышит голоса духов, оторвана от реальности, видит странные образы и т. д и т. п. Даме нанесли несколько успокаивающих порезов и отправили в палату до последующих распоряжений – доктор собирался разработать для нее особую программу лечения уже завтра.

Пациентка номер четыре считает, будто бы ее душа находится в кукле, и сама она является лишь придатком игрушки, который обязан служить ей и исполнять все подряд прихоти. Хорошо, если пластиковый пупс хочет кушать или в туалет, но что делать, когда в нем просыпается жажда крови? Пациентка удовлетворяет даже эту потребность... и плевать ей на то, что такие как ее «господин», продаются в любом супермаркете по два доллара за штуку.

Пятый гость, прибывший сегодня в больницу Брайтстоун, страдает ярко выраженным отставанием в развитии, однако проявляет недюжинные способности к математике. По мнению доктора, у этого пациента особая форма аутизма, при которой определенные участки мозга все-таки раскрывают свой потенциал в полной мере. После комплексного сканирования нервных импульсов врач назначил пару экспериментальных препаратов, которые должны были стать первым шагом к излечению.

Пятерых новых пациентов обязательно вылечат! Многие врачи дорого бы дали, чтобы узнать методы, которыми пользуются психиатры в больнице Брайтстоун! Но, увы, технологии эти держат в строжайшем секрете.

Злые языки обвиняют врачей Брайтстоуна в использовании методов средневековой психиатрии, однако это лишь сплетни – ни одной жалобы ведь до сих пор не было, так? Конечно, нет, более того, гениальных докторов ставят в пример остальным! А то, что иногда пациенты гибнут – так это рабочие моменты, к сожалению, в медицине без смертей не обходится. Еще эти россказни о продаже органов... да глупости все! И зависть бестолковых конкурентов, не более того.

Вы можете сами прогуляться по больнице Брайтстоун и убедиться в том, что здесь не происходит ничего страшного! Только, смотрите, не заходите в закрытые помещения, потому как судьба любопытной Варвары весьма плачевна.