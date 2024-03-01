Blood and Shadow
Видеообзор
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Обзор Blood and Shadow

Количество линий
Количество линий: 1024
RTP
RTP: 96.13%
Max Win
Max Win: X6666
Бонус
Бонус: есть
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Покупка бонуса: да
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Сюжет Blood and Shadow

Эвелина преспокойно жила в своем замке, радуясь жизни, пока ей в руки не попала одна странная книжонка, написанная не то чернокнижником, не то некромантом. Это был самоучитель, латинское название которого переводилось примерно так: «черная магия для тупых». Эвелина принялась читать книжонку с неподдельными интересом, внимая каждой строчке и не пропуская ни единой буквы.

Вскоре она смогла призывать летучих мышей, ворон и черного кота. В конце книги начинающая ведьма нашла описание ритуала вызова тени, которая, если верить автору, должна могла стать другом и помощником мага. Повода сомневаться в написанном у Эвелины не было, поэтому она приступила к обряду...

Стоило ей договорить последние слова, как на стене появилась человеческая фигура с головой козла – она приветствовала ведьму, у которой челюсть едва не рухнула на пол, и предложила обучить ее всем премудростям магии. Ведьма молча кивнула, мол, давай, если ты, конечно, не галлюцинация!

Тень учила Эвелину самым разным заклинаниям в черной магии и некромантии. Она и не замечала, как меняется все вокруг – вскоре покои девушки напоминали подземелье какого-нибудь колдуна или призывателя мертвых! Кругом валялись черепа, которые хозяйка замка притащила с кладбища по просьбе тени, черпавшей из них магическую энергию.

Эвелина запретила слугам входить в ее покои под страхом смерти. Впрочем, охотников заглянуть в опочивальню госпожи было днем с огнем не сыскать! Слуги понимали, что в замке явно происходит неладное, и некоторые попросту ушли, решив убраться восвояси, пока госпожа не выкинула какую-нибудь безумную дикость... или еще похуже.

Теней в покоях Эвелины становилось все больше. Каждое из призванных созданий владело магией. И вот однажды она призвала многоглазое чудовище с огромными рогами – тень представилась советником дьявола и предложила Эвелине научиться магии крови. Ну а та уже окончательно попутала берега и была готова забраться в лес темного волшебства так далеко, как только получится...

Эвелине потребовались «добровольцы» для жертвоприношений, правда слуги, остававшиеся в замке, упорно отказывались участвовать в ритуалах хозяйки, да еще в таком качестве! Тогда ведьма просто околдовала случайную жертву и увела в свои покои. Остальные, видя, на что способна Эвелина, поскорее сбежали из замка, наплевав на полагавшееся жалование.

Тени проводили ритуал вместе со своей ученицей. Инфернальные существа подсказывали ей, что и как делать, разъясняя мельчайшие подробности. Имея под рукой таких наставников, Эвелина провела ритуал без сучка и задоринки. Получив особую колдовскую силу, она утратила почти все человеческое. Если бы не плоть, то можно было бы подумать, что ведьма сама превратилась в зловещую тень!

С тех пор замок Эвелины стоит полузаброшенным. В нем живет лишь хозяйка, да разные монстры, которые рыскают по опустевшим залам. А еще в этом замке полно золота, которое теперь никому не нужно – ни Эвелине, ни теням, ни другим созданиями из темных измерений. Вы можете разбогатеть в одночасье, если найдете в себе силы проникнуть в зловещий замок! Только смотрите не попадитесь его обитателям...

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