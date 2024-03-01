The Crypt
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Обзор The Crypt

Количество линий
Количество линий: 46656
RTP
RTP: 96.05%
Max Win
Max Win: X27000
Бонус
Бонус: есть
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Покупка бонуса: да
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Сюжет The Crypt

Смитти работал старшим смены в городском морге. Он прекрасно знал, какая у санитаров зарплата! Да и старший зарабатывал немногим больше. А вы знаете, сколько получают санитары в морге? Нет? Ну, тогда наверняка вы будете осуждать нашего героя…

Смитти придумал ребятам хороший приработок: обирать трупов и утилизировать. Когда приезжала труповозка Клайва, тогда можно было спихнуть мертвяка налево – его ребята закрывали на это глаза, скажем так, за небольшое вознаграждение. А вы знаете, сколько платят на труповозке? Вот, тогда и нечего ворчать, святоши чертовы…

Ребята Смитти благополучно обирали трупы, а потом увозили на старое городское кладбище. На самом деле он и его парни – не такие уж и плохие! Видите, мертвяков даже хоронили по-человечески.

В самом сердце кладбища находился огромный склеп, который построили более ста лет назад. Ходили слухи, будто бы в нём обитает нечистая сила, собираются зомби и вампиры, но какой безмозглый кретин будет верить в эти байки?! Единственные, кто приходили туда за последние лет сто – санитары из городского морга. Парни хоронили тела в гробницах, которых в склепе было предостаточно. Часто они запихивали несколько покойников в одну – не, ну а что, думаете, будут возмущаться, мол, мы тут типа как селедка в бочке? Нет, мертвякам вообще все равно, сколько их, и какая часть тела одного упирается в морду соседа по каменному гробу!

Местные могильщики были в курсе, чем промышляют ребята Смитти. Они всегда давали ключи от склепа, не задавая лишних вопросов. А вы знаете, сколько получают могильщики? Да им даже девку снять не на что, кроме тех, которые у них тут лежат! Хотя кладбищенские дамы, конечно, дело на любителя…

Когда Смитти еще не знал о склепе, он спросил у знакомого могильщика, нет ли на кладбище какого-нибудь укромного местечка. Ну вот, оно и нашлось! Оказалось, никто уже лет сто не интересовался склепом, но хотя ключи не спрашивали, всегда исправно платили, чтобы за захоронением ухаживали внутри и снаружи. Наверное, родственники! Впрочем, об этом лучше спросить начальника кладбища, если кому интересно.

Однажды ночью ребята повезли на кладбище очередного жмурика побогаче, который разбился вдребезги на своём ламборджини. Клайв со своей бригадой сдали тело в морг, и парни его благополучно обобрали, «забыв» указать «гостя» в регистрационном журнале. Потом пришло время отвезти труп на кладбище – двое санитаров взяли одну из машин и уехали, забрав покойничка.

Остальные ждали их до конца смены, но те так и не вернулись. Обеспокоенный Смитти не знал, что и думать, особенно, когда у кладбища нашли брошенную тачку, принадлежащую городскому моргу. Санитары продолжали исчезать – каждый раз, когда кто-то уезжал с покойником в склеп, то пропадал с концами.

Наконец Смитти поехал на кладбище сам, взяв с собой надежного парня, в котором был уверен. Они привезли труп, и отнесли его на носилках в склеп. Запихнув тело в один из каменных гробов, они собирались уходить, как вдруг двери склепа захлопнулись…

Отовсюду полезли смердящие покойники, а посреди склепа появился мертвец в плаще, окруженный зеленоватой магической аурой. Он посмотрел на трясущихся от страха санитаров и спросил, как те осмелились гадить в его доме?! Смитти и тот другой парень, заикаясь, пытались оправдываться, но мертвец не стал слушать – он просто превратил обоих в зомби и провалился в ад. Теперь ребята вынуждены прислуживать ему по ночам всю оставшуюся вечность и вспоминать о том, как хорошо было работать в морге…

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