Сюжет The Cage

Сегодня пятница, вечер, а это значит, что совсем скоро пройдет финал бойцовского турнира! В клуб «Клетка» со всего города съезжаются любители острых ощущений, правда, их не будут встречать у входа швейцары, официантки не предложат им меню, и даже бармен не угостит коктейлем – ничего подобного! Прямо скажем, никто не предлагает им отличный сервис и бесплатную улыбку, которая фальшивая, как накладные ногти. «Клетка» – это андеграундный клуб, в котором бои проводятся не совсем законно, и находится он на старой заброшенной фабрике. Конечно, копы в курсе, поэтому гости могут не опасаться проблем с полицией.

Сегодня принимают ставки на победу в каждом бою и в турнире. Претендентов на чемпионский титул осталось пять. Прежде чем поставить, следует узнать, кто эти люди и чем знамениты.

Вон, тот китаец с сигаретой в зубах по прозвищу Маленький дракон – чемпион по тайскому боксу, который хоть и не вышел ростом, но бьет получше многих высоких парней! А еще он чертовски быстр! Обычно раунд с ним длится не более тридцати секунд. Конечно, иногда он может проиграть бой, если соперник окажется слишком могуч, но, как говорится, и на старуху бывает проруха.

Борец по прозвищу Удав задушил не один десяток противников! У него стальные руки, которые, смыкаясь на шее, заставляют уснуть мертвецким сном. Противнику остается лишь надеяться на милость Удава – иногда тот отпускает проигравшего, если захочет. Ходят слухи, будто полиция имеет определенный интерес до его персоны...

Человек с одной перчаткой тоже очень популярен среди местной публики! Раньше он был боксером, который нокаутировал всех подряд, пока в припадке ярости не убил судью одной левой. Не трудно догадаться, куда привела его судьба после тюрьмы. Теперь он продолжает драться в одной перчатке. По своей собственной традиции боец по-прежнему нокаутирует соперников ударом левой руки. Нередко последний раунд заканчивается переломом. Разумеется, челюсти оппонента, а вовсе не руки человека с одной перчаткой.

Интересно, что будет, если бывший боксер встретится с вот с этим парнем? Его не просто так прозвали Железная челюсть! Когда-то давно он тоже занимался боксом, однако постоянно проигрывал из-за нокаутов от удара в челюсть. В конце концов ему это надоело! Он вставил себе титановую пластину, вместо раздробленной челюсти. Правда, потом его исключили из боксерской лиги за неспортивное поведение.

И, конечно, Большой Фэтти, который давно стал любимцем публики! Этот парень очень любит поесть. Собственно, все что интересует его в жизни – вкусная еда и бои в клетке. Когда-то Большой Фэтти занимался сумо, причем довольно успешно. Правда, один раз он забыл поесть перед боем. Потеряв приличное количество калорий, он жутко разозлился! Вытолкнув соперника из круга, Большой Фэтти начал зверски избивать его, а потом и вовсе оторвал руку. Боец так и не подпустил к себе никого, пока не доел! А его соперник умер, истекая кровью. Этот бой, определенно, войдет в историю борьбы сумо...

Ну что же, теперь выбирайте вашего фаворита! Делайте ставку с умом, оценив сильные и слабые стороны бойцов. Если ваш фаворит станет чемпионом турнира, то организаторы клуба заплатят вам кучу денег без лишних вопросов.