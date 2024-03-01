Kiss My Chainsaw
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Обзор Kiss My Chainsaw

Количество линий
Количество линий: 259
RTP
RTP: 96.48%
Max Win
Max Win: X10900
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет Kiss My Chainsaw

Начался суд над Майлзом Козловски, которого обвиняли в двадцати семи убийствах, совершенных с особой жестокостью. В зале присутствовал беспристрастный судья, злющий прокурор и скучающий адвокат. Разумеется, были и шокированные присяжные заседатели, и свидетели. Собственно, в них-то все и дело – если б не эти дамочки, то Майлз до сих пор бы развлекался в подвале своего загородного домика.

Жертвами подсудимого становились молодые женщины в возрасте от двадцати до тридцати пяти лет. У всех обнаружены характерные раны, нанесенные в области лица и, конечно, не совместимые с жизнью. Майлз знакомился с ними в баре с говорящим названием «Поцелуй мою бензопилу». Благодаря хорошим внешним данным и подвешенному языку, он быстро находил с дамами контакт. Далее в дело шла выпивка и море забавных историй, которыми Майлз мог бы рассмешить даже покойника.

Когда девушка нагружалась почти до полной бессознательности, кавалер вез ее к себе. Только не в квартиру, а в загородный домишко. Жилище это находилось на отшибе – дальше только лес и так до самой канадской границы.

Дома девушка окончательно доходила до полной кондиции. А утром она просыпалась в подвале, будучи связанной по рукам и ногам. Майлз, выпив антипохмелин, спускался к своей вчерашней спутнице и начинал развлекаться.

Вооружившись самыми разными подручными предметами, он мучил красавицу ради собственного удовольствия. Когда потеха заканчивалась, садист делал несчастной предложение, от которого невозможно отказаться – сыграть в игру «Поцелуй мою бензопилу». И девушка «целовала». Собственно, после такого ни о каком выживании не могло быть речи.

Однажды Майлз решил «склеить» одновременно двух цыпочек, тем более, они были не против познакомиться с классным парнем. Ну а злодей умел казаться таковым на все сто. Они отдыхали до глубокой ночи, пробуя все коктейли подряд, а потом поехали в гости к ухажеру, казавшемуся чертовски милым.

Каково же было удивление дамочек, когда они проснулись в подвале, связанными по рукам и ногам. Вскоре к ним спустился Майлз, собиравшийся начать потеху. Наигравшись со своими жертвами, убийца достал бензопилу. На прощание девушки должны были ее поцеловать...

На счастье измученной парочки, в баке закончилось топливо. Более того, бензина не было вообще, потому как канистра тоже оказалась совершенно пустой! Майлз выругался и поехал на ближайшую заправку. Правда, он забыл проверить веревки у одной из своих жертв, которой удалось развязаться. Девушка освободила подругу, и потом они обе выбрались через окно, благо железная решетка сгнила почти вся, а разбить стекло не составило труда. Одним словом, Майлз непозволительно расслабился, поэтому птички упорхнули из клетки.

Девушки добрались до ближайшего полицейского участка. Ну а дальше машина правосудия закрутилась, да так, что остановить ее было уже невозможно! Майлза повязали в тот же вечер, хоть он и пытался скрываться, когда обнаружил пропажу красавиц. В итоге злодей оказался на скамье подсудимых. Скорее всего, судья даст ему пожизненное или вовсе пропишет смертельную инъекцию. Ну, впрочем, туда этому господину и дорога.

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