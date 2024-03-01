О провайдере PG Soft

Pocket Games Soft – провайдер, занимающийся разработкой игровых автоматов для онлайн-казино. Компания появилась в 2015 году и базируется на Мальте. За несколько лет штат бренда вырос до двух сотен сотрудников, были открыты представительства в Европе и Азии.

Основной объем игровых продуктов от PG Soft рассчитан на мобильные устройства, однако, играть в них можно и с компьютеров. Кроссплатформенные решения изобилуют фирменными технологическими решениями, позволяющими игрокам получать визуальное удовольствие и выигрывать приятные суммы.

Компания специализируется на разработке слотов и настольных игр. Доступно более 50 решений, каждое из которых может похвастаться оригинальным оформлением, интересным сюжетом и качественными механиками. Провайдер стремится делать максимально эстетичные релизы, увлекающие гемблеров на многие часы.

PG Soft сотрудничает с лидерами отрасли, в том числе с Betsson, Softgaming, Casumo. Применяет технологии партнеров и разрабатывает собственные – такой подход выводит игровые продукты на принципиально новый уровень – слоты и настолки красочные, детализированные, наделены спецэффектами и гемблерскими фишками.

Лицензирование

Компания работает на основе международной лицензией. Практически сразу после основания были получены разрешительные документы от регуляторов Гибралтара, Мальты, Великобритании. Разработчик гордится лицензиями и предлагает клиентам честную игру, базируемую на генераторе случайных чисел. Софт также подвергается тестированию лучшими независимыми лабораториями.

Программное обеспечение

Основатели PG Soft задались целью в корне изменить процесс геймификации мобильного софта. Для этого в разработку внедрен широкий перечень уникальных игровых решений. В слотах удачно сочетаются эстетика, интересный геймплей и высокое качество исполнения.

Pocket Games Soft предлагает привлекательные проекты, проработанные с помощью HTML5. Софт стабильно работает на компьютерах и смартфонах. Реализована портретная ориентация, внедрены сложные математические модели, анимация, обеспечивающие клиенту массу положительных впечатлений от взаимодействия с игровым автоматом.

Особенность релизов – уникальное музыкальное сопровождение. Разработчик располагает отделом, включающим музыкантов, звукорежиссеров и других специалистов по звуку. Сотрудники занимаются созданием уникальных композиций, которые интегрируются в слоты. Во всех релизах присутствует грамотно подобранная, красивая музыка, с головой окунающая в азартную атмосферу.

Интересные слоты

Wild Fireworks (RTP – 96.75%)

Игра с ярким визуалом раскрывает тему фейерверков. Автомат располагает детализированным, красочным оформлением, дикими символами, радует игроков бесплатными вращениями. Пять барабанов и 243 призовых линий регулярно выдают выигрыши.

Ninja vs Samurai (RTP – 97.44%)

Автомат расскажет историю о ниндзя и самурае, которые ведут борьбу друг против друга. Игроку предстоит стать на сторону одного из персонажей и помочь ему победить соперника. Слот наделен опцией фриспинов, часто на барабанах появляются дикие символы. Также в автомате реализована функция множителя, который увеличивает ставку в сотни раз.

Captain’s Bounty (RTP – 96.15%)

Игровой автомат понравится любителям пиратов. Здесь есть все, чтобы насладиться уникальной атмосферой – пираты, попугаи, корабли, морские символы. Пятибарабанный слот располагает 20 фиксированными линиями, способен умножать выигрыш в несколько раз, раздает фриспины.