PG Soft
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Обзор провайдера PG Soft

Год основания
Год основания: 2015
Страна
Страна: Мальта
Город
Город: Валетта
Владелец
Владелец: Кен Чжан
Игры
Игры: слоты, настольные игры
Сервер
Сервер: pgsoft.com
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О провайдере PG Soft

Pocket Games Soft – провайдер, занимающийся разработкой игровых автоматов для онлайн-казино. Компания появилась в 2015 году и базируется на Мальте. За несколько лет штат бренда вырос до двух сотен сотрудников, были открыты представительства в Европе и Азии.

Основной объем игровых продуктов от PG Soft рассчитан на мобильные устройства, однако, играть в них можно и с компьютеров. Кроссплатформенные решения изобилуют фирменными технологическими решениями, позволяющими игрокам получать визуальное удовольствие и выигрывать приятные суммы.

Компания специализируется на разработке слотов и настольных игр. Доступно более 50 решений, каждое из которых может похвастаться оригинальным оформлением, интересным сюжетом и качественными механиками. Провайдер стремится делать максимально эстетичные релизы, увлекающие гемблеров на многие часы.

PG Soft сотрудничает с лидерами отрасли, в том числе с Betsson, Softgaming, Casumo. Применяет технологии партнеров и разрабатывает собственные – такой подход выводит игровые продукты на принципиально новый уровень – слоты и настолки красочные, детализированные, наделены спецэффектами и гемблерскими фишками.

Лицензирование

Компания работает на основе международной лицензией. Практически сразу после основания были получены разрешительные документы от регуляторов Гибралтара, Мальты, Великобритании. Разработчик гордится лицензиями и предлагает клиентам честную игру, базируемую на генераторе случайных чисел. Софт также подвергается тестированию лучшими независимыми лабораториями.

Программное обеспечение

Основатели PG Soft задались целью в корне изменить процесс геймификации мобильного софта. Для этого в разработку внедрен широкий перечень уникальных игровых решений. В слотах удачно сочетаются эстетика, интересный геймплей и высокое качество исполнения.

Pocket Games Soft предлагает привлекательные проекты, проработанные с помощью HTML5. Софт стабильно работает на компьютерах и смартфонах. Реализована портретная ориентация, внедрены сложные математические модели, анимация, обеспечивающие клиенту массу положительных впечатлений от взаимодействия с игровым автоматом.

Особенность релизов – уникальное музыкальное сопровождение. Разработчик располагает отделом, включающим музыкантов, звукорежиссеров и других специалистов по звуку. Сотрудники занимаются созданием уникальных композиций, которые интегрируются в слоты. Во всех релизах присутствует грамотно подобранная, красивая музыка, с головой окунающая в азартную атмосферу.

Интересные слоты

Wild Fireworks (RTP – 96.75%)

Игра с ярким визуалом раскрывает тему фейерверков. Автомат располагает детализированным, красочным оформлением, дикими символами, радует игроков бесплатными вращениями. Пять барабанов и 243 призовых линий регулярно выдают выигрыши.

Ninja vs Samurai (RTP – 97.44%)

Автомат расскажет историю о ниндзя и самурае, которые ведут борьбу друг против друга. Игроку предстоит стать на сторону одного из персонажей и помочь ему победить соперника. Слот наделен опцией фриспинов, часто на барабанах появляются дикие символы. Также в автомате реализована функция множителя, который увеличивает ставку в сотни раз.

Captain’s Bounty (RTP – 96.15%)

Игровой автомат понравится любителям пиратов. Здесь есть все, чтобы насладиться уникальной атмосферой – пираты, попугаи, корабли, морские символы. Пятибарабанный слот располагает 20 фиксированными линиями, способен умножать выигрыш в несколько раз, раздает фриспины.

Игры провайдера
Bakery Bonanza
Bakery Bonanza
Songkran Splash
Songkran Splash
Super Golf Drive
Super Golf Drive
Ninja Raccoon Frenzy
Ninja Raccoon Frenzy
Cruise Royal
Cruise Royal
Ultimate Striker
Ultimate Striker
Lucky Clover Lady
Lucky Clover Lady
Fruit Candy
Fruit Candy
Fortune Rabbit
Fortune Rabbit
Mystical Spirits
Mystical Spirits
Werewolf’s Hunt
Werewolf’s Hunt
Tsar Treasures
Tsar Treasures
Mafia Mayhem
Mafia Mayhem
Forge of Wealth
Forge of Wealth
Safari Wilds
Safari Wilds
Wild Heist Cashout
Wild Heist Cashout