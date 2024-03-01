Mafia Mayhem
Видеообзор
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Обзор Mafia Mayhem

Количество линий
Количество линий: 2303
RTP
RTP: 96.76%
Max Win
Max Win: X10000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Mafia Mayhem

Вечером в субботу парни играли у Джо. На деньги, не на фантики. Порой, ставки росли до небес! Они начинали вечером, а заканчивали под утро. Счастливчики могли озолотиться за одну ночь. Проигравшим любезно предоставляли время, чтобы рассчитаться, если за ними числился крупный долг.

На самом деле Джо и его ребята никогда не проигрывали. А если даже кто-то и терял деньги, то это просто для вида, чтобы создать у наивных дураков иллюзию честной игры. Джо со своей командой зарабатывал неплохие бабки, приглашая любителей острых ощущений и легкой наживы за карточным столом. Хитрец выбирал баранов побогаче, а потом стриг, как хотел.

В команде вместе с Джо работали операторы, шуллеры, охрана и человек, который мотивировал должников принимать правильные решения – его звали Джеки. Сейчас он ехал в гости к тому парню, который хорошенько проигрался две недели назад.

Должники старины Джо могли принять два решения: выплатить все до последнего цента или зажать денежки. Второе было неправильным. Если игрок отказывался возвращать долг, то к нему ехал Джеки и мотивировал его вернуть причитающееся Джо. Разумеется, до последнего цента.

Сейчас Джеки вспоминал тот вечер двухнедельной давности и того парня: маленький, наглый, вечно сует нос не в свое дело, глазки бегают и постоянно пытается что-то разнюхать – типичный хорек, который думает, что он всех поимеет! Но теперь он малость просчитался. Джеки не просто так получал хорошие деньги за свою работу, которая всегда была сделана на отлично. Собственно, в мафии по-другому и нельзя – ты или полезен и живешь правильно, или тебя закатывают в бетон и отправляют на корм рыбам.

Джеки служил в спецназе. Кто его знает, возможно, он бы мог тянуть солдатскую лямку до пенсии, если бы не приказ командира, который тот не согласовал наверху. Джеки и остальные ребята выполнили задачу, да только за это им полагались не почет и медали, а как минимум отставка или вообще тюремный срок. Командир умудрился свалить свои темные делишки на непосредственных подчиненных и выйти сухим из воды. К счастью, руководство не стало подставлять себя, поэтому людям, сидящим наверху, пришлось прикрыть и рядовых. Правда, их попросили в отставку... короче говоря, это темная история, о которой Джеки предпочитает не распространяться.

Сейчас бывший служака ехал в ломбард, находящийся на Семнадцатой авеню. Эта лавочка принадлежала «хорьку», который изрядно задолжал. Ему дали целую неделю, чтобы рассчитаться. Потом еще одну. Напрасно, потому что «хорек» и не думал платить.

Подъехав к ломбарду, Джеки не стал заходить внутрь. Он подождал, пока «хорек» выйдет и запрет двери, а потом усыпил его хлороформом. Погрузив пассажира в багажник, Джеки поехал на склад старины Джо для разговора по душам.

«Хорек» очнулся привязанным к стулу. Джеки показал ему кастет, тлеющую сигару и другие приспособления, с помощью которых можно было объяснить должникам, насколько неправильный выбор они сделали, решив оставить Джо в дураках.

Конечно, Джеки справился. «Хорек» понял, что дело плохо, когда в ход пошел кастет. Теперь он все отдаст до последнего цента. В чем-то «хорек» прав – это похоже на мафиозный беспредел, но с другой стороны, как находить с такими общий язык? Только так, и никак иначе!

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