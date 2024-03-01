Songkran Splash
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Обзор Songkran Splash

Количество линий
Количество линий: 720
RTP
RTP: 96.69%
Max Win
Max Win: X3000
Бонус
Бонус: есть
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Сюжет Songkran Splash

Однажды Будда сидел под палящим солнцем и пытался достигнуть нирваны. Увы, проклятая жара мешала ему познать высшее блаженство и освободиться от всех желаний. Более того, учителю все больше хотелось живительной прохлады, которая могла бы несколько упростить выход в нирвану. В противном случае синхронизация разума великого с космосом могла оказаться под угрозой...

Один из учеников догадался, чего Будда сейчас хочет больше всего на свете. Он взял ведро и набрал воды в колодце, а потом окатил просветленного с головы до ног! Остальные подумали, что наглеца сейчас изгонят из монастыря! Но Будда лишь блаженно улыбнулся, не открывая глаз, и пробормотал имя своего ученика – его звали Сонгкран. Кстати, именно в тот день вся Индия праздновала наступление следующего года, и учитель прекрасно об этом знал. Будда решил увековечить имя Сонгкрана, назвав его именем одну из самых значимых дат в календаре. Через несколько дней об этом узнала вся Индия.

Так появился праздник Сонгкран. В этот день люди обливают друг друга водой, особенно молодежь. Древняя традиция сохранилась с тех самых времен, когда Будда ходил по земле, проповедуя свое учение. Облить другого человека водой можно из чего угодна, например, из ведра или шланга, подключенного к водопроводу, да хоть из водяного пистолета! Главное, чтобы капли живительной влаги попали, куда надо, и «отмыли» тело от негативной энергии.

В древние времена торговые пути расходились из Индии по всему Индокитаю как лучи солнца. Буддизм прижился во многих странах, включая Таиланд. В стране тайского бокса и мужчин, которые могут выглядеть привлекательнее женщин, Сонгкран отмечают с 13 по 15 апреля.

В каждом регионе установились особые традиции, однако суть их сводится к массовому обливанию водой. Это может произойти где угодно! Если вы посетите Тайланд в период с 13 по 15 апреля и случайный таец, улыбаясь, выплеснет на вас ведро воды, то в этом случае не нужно ругаться и, тем более, лезть в драку! Ни в коем случае! Просто местные очень рады видеть вас и поздравляют с Новым годом. Разумеется, тайским – Сонгкран является одним из самых масштабных праздников в стране.

В крупных городах Таиланда появляются аттракционы и целые аквапарки, благодаря которым у каждого человека есть возможность очистить себя от негатива. Частенько во время праздника проводятся разные конкурсы – все участники могут почувствовать бурю позитивной энергии и получить ценный приз, если повезет отказаться в числе победителей.

Кстати, в Сонгкран принято облагораживать статуи Будды, защищающие дома буддистов от сглаза. Кроме того, священнослужителей принято угощать самыми вкусными блюдами – это своеобразная дань уважения к великому учителю и его последователям. В некоторых провинциях Таиланда участников Сонгкрана посыпают тальком или обмазывают белой глиной – это символы очищения, которые означают отсутствие негативной энергии.

Хотите поучаствовать в одном из самых веселых праздников на планете? Тогда вы можете прямо сейчас погрузиться в атмосферу Сонгкрана – добро пожаловать на тайский новый год! Возможно, вам повезет покинуть праздник с полными карманами денег!

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