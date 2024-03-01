Сюжет Forge of Wealth

Вилбур мечтал разбогатеть, однако он ничего не умел, кроме как махать мечом. Отважному воину только и оставалось, что отправиться в странствия. Конечно, Вилбур не собирался просто так скитаться по миру, обивая лошадиные подковы понапрасну. Ему хотелось сражать великанов, драконов и прочих враждебных созданий, у которых в пещерах хранятся несметные сокровища. А после смерти враждебных тварей можно и золотишко прибрать!

Вилбур понимал, что для столь амбициозного плана обогащения нужно обзавестись хорошим снаряжением. В противном случае великан прибьет искателя приключений большой дубиной, или дракон превратит его в жаркое, или случится еще что-нибудь настолько неприятное, что потом уже будет не до сокровищ.

Вилбур решил обойти оружейников, чтобы присмотреть достойный меч, щит и доспехи. Надо сказать, что он сам был весьма могучим воином, поэтому и снаряжение искал себе под стать.

Воитель заглянул в первую попавшуюся кузницу. Там ему приглянулся один меч, который он тут же испытал в действии, колотя по щиту. Ну что сказать – щит помят, клинок сломан, Вилбур разочарован, а кузнец в не себя от ярости и требует денег за испорченные товары! Могучий воин пообещал все вернуть, когда разбогатеет, и поскорее удалился, пока оружейник не позвал стражу.

В следующей лавке Вилбур присмотрел щит, казавшийся надежным. Он решил проверить крепость железа и начал колотить по нему кулаками, что есть сил! Вскоре на щите появились вмятины. Вилбур покачал головой – если щит настолько мягкий, то не стоит и смотреть в его сторону!

Могучий воин спрятал испорченную вещь за стойкой с доспехами, и пошел прочь, надеясь, что мастер-оружейник не заметит появившихся вмятин. А не то опять поднимется крик... лучше бы не возмущались, а ковали нормальное снаряжение!

В следующей кузнице Вилбур увидел хороший шлем. Надев его на голову, он попросил оружейника врезать ему молотом, да посильнее! Вилбур пожалел о своей просьбе и потом еле сумел снять шлем со своей несчастной головы, в которой гудели колокола. Потерев назревающую шишку на лбу, воин отдал помятый шлем оружейнику и высказался о его работе в не самых изысканных выражениях. Естественно, Вилбур не собирался платить за «дерьмо хромого мула» и вышел из кузницы, хлопнув дверью.

Обойдя почти весь город, он убедился в одном: достойного снаряжения для такого война как он просто не найти! Пришлось Вилбуру самому изучать основы кузнечного ремесла и вставать за наковальню. На последние сбережения воин открыл кузницу. После долгой практики, ему наконец удалось выковать великолепный меч. Он показал его другим кузнецам, и те восхитились его работой!

Слухи о кузнице Вилбура быстро расползлись по всему городу. К нему отовсюду стекались воины, странствующие рыцари, солдаты и другие любители хорошего оружия. Многие из них были готовы по-царски платить за великолепное снаряжение!

Вилбур работал день и ночь, зарабатывая деньги. Вскоре ему удалось разбогатеть! Старательный кузнец буквально спал на золоте. В одно прекрасное утро он проснулся и подумал, а на кой черт ему вообще сдались все эти странствия? Кто его знает, когда тебе попадется дракон, который сторожит в своей пещере залежи алмазов? Да может через двадцать лет или вообще никогда!

Вилбур отказался от затеи стать искателем приключений. Вместо этого он стал совершенствоваться в кузнечном ремесле и зарабатывал огромные деньги! Все правильно – лучше быть искусным оружейником, чем болтаться по миру в поисках неизвестно чего!