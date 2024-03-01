Сюжет Mystical Spirits

Римус много лет занимался некромантией: каждый день маг оживлял мертвых, проводил разные эксперименты и активно эксплуатировал труд возвращенцев. Ну, в самом деле, не престало великому некроманту заниматься уборкой или стоять у плиты – как будто нет дел поважнее!

В виду специфики своей работы, Римус был вынужден жить практически на кладбище. Конечно, вокруг очень спокойно, однако атмосфера погоста, тлена и разложения, она, скажем так, весьма специфическая! С годами некроманту осточертело кладбище, да ожившие покойники, и он захотел радикально изменить свою жизнь.

Римус попросил приятеля научить его боевой магии, чтобы сражать злодеев мощными зарядами. Волшебник согласился помочь другу сменить квалификацию и приступил к обучению. Занятия продвигались тяжело – у Римуса получалось все, что угодно, кроме зарядов стихий! Вместо огненного шара из земли поднимался скелет, ледяное копье превращалось в костяное, а при попытке вызвать элементаля появлялся зомби или вампир. Хуже всего было, когда Римус по привычке вызвал трупного голема, и тот напал на волшебника!

Некромант и его приятель кое-как упокоили зловещее создание, однако после этого случая маг зарекся быть учителем. Он вежливо распрощался с приятелем, объяснив ему, что тот, мол, не предрасположен к изучению волшебных сил четырех стихий.

Римус отправился к другому приятелю, который практиковал магию иллюзий. Друг согласился преподать ему пару уроков. На первом занятии он научил Римуса создавать двойника, правда, тот выглядел каким-то мертвым что ли... отличить оригинал от иллюзии оказалось проще простого. Затем маг пытался научить своего приятеля становиться невидимым, но тут все оказалось намного хуже – заклинание не работало от слова «совсем»! Наконец приятель с прискорбием сообщил некроманту, что тот, увы, не может справиться даже с простейшими заклинаниями школы иллюзий.

Раздосадованный Римус отправился к другому приятелю, занимавшемуся целительством. Знахарь очень рад был увидеть старого друга, однако весьма удивился его желанию обучаться травничеству, заговорам и прочей народной медицине. Он пригласил его навестить одного пациента. Знахарь доверил Римусу простую задачу: прочитать заговор, чтобы больной выздоровел. Увы, едва ученик договорил волшебные слова, как человек внезапно помер, и через минуту встал, готовый служить хозяину.

Профессиональная деформация и тут помешала нашему герою! Вздохнув, он попрощался с обескураженным знахарем и отправился в великую библиотеку магии. Там он взял несколько книг, по которым можно научиться призывать самых разных существ. Римусу казалось, что уж тут-то он справится, тем более, вызывать покойников он действительно умел – оставалось проделать все то же самое, только с живыми созданиями!

Некромант нашел уединенную живую пещеру, в которой было немного воды и предостаточно зеленой растительности. Прочитав несколько глав из книги «Призыв для чайников», он произнес пару заклинаний, ожидая увидеть живого прислужника. Но Римус и тут просчитался!

Заклинание некроманта открыло портал, из которого в наш мир хлынули духи огня, воды и земли! К счастью, призванные существа оказались совершенно безобидными, вот только как их теперь убрать?! Римус в ужасе от такого наплыва прислужников – помогите ему изгнать таинственных духов, и тогда он обязательно отблагодарит вас золотом!