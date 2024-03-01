Сюжет Ultimate Striker

Пабло старался хорошо учиться, да только все его усилия пропадали даром. Нет, он не был круглым идиотом! Но и отличника из него тоже не получилось. Впрочем, Пабло не отчаивался – о чем плакать, если у родителей все равно нет денег на университет? Вон, его сосед тоже закончил школу на отлично, и где он теперь? А все в округе знают – продает порошочек на углу! Потому что если у тебя или твоих родителей нет денег, чтобы выбраться из фавел, то ты останешься здесь навсегда.

Хотя есть один шанс, пожалуй, единственный для парня из бедной семьи – стать хорошим футболистом, о котором узнает весь мир. Пабло прекрасно об этом знал, поэтому он проводил за игрой большую часть свободного времени. Кроме того, парень действительно любил футбол и мог носиться за мечом, пока ноги не начинали гудеть от усталости.

Однажды после школы Пабло пошел на площадку. Он частенько бывал здесь и играл с другими ребятами. Обычно Пабло доставалась роль нападающего. Реже он играл на защите и совсем уже редко оказывался на воротах. Конечно, ему не нужно было объяснять, насколько важна работа вратаря, однако большую часть матча этому игроку приходится оставаться на месте – это же просто кошмар для человека, который стремится бежать вперед и забивать!

За игрой наблюдал зевака, которого Пабло видел на площадке уже в третий раз. После матча тот подошел к нему и предложил вступить в молодежную сборную – оказалось, это был не просто случайный гость, а самый настоящий тренер, который как раз собирал новую команду! Разумеется, отказаться от такого шанса было бы глупо, и Пабло согласился.

Итак, у него появилась возможность играть на профессиональном стадионе в городе. В том самом, где живут богатые бразильцы и белые гринго, которые если и показывают нос в фавелах, то только ради дешевых продажных женщин. Теперь Пабло бывал здесь каждый день после школы, кроме воскресенья, когда тренер устраивал себе и своим подопечным небольшую передышку.

Наконец пришло время показать себя! Тренер зарегистрировал команду новичков в городском турнире, который проводился по инициативе Национальной ассоциации футбола. Это была реальная возможность заявить о себе и получить солидный гранд, если удастся обойти соперников.

В назначенный день команда вышла на поле, чтобы выступить в рамках одного из отборочных туров. Пабло и его приятель показали отличный результат: они сыграли «2:0» – это означало, что первый этап пройден! Впрочем, до места в тройке лидеров еще далеко...

В каждой игре команда выкладывалась на 200% и в итоге дошла до самого последнего этапа. В финале Пабло, который, конечно же, был нападающим, забил решающий гол! Его команде удалось победить в непростой борьбе со счетом «2:1». Эх, сколько радости было у юных футболистов, которые справедливо заслужили право называться самыми настоящими профессионалами...

Так началось восхождение на футбольный Олимп одного из самых известных игроков на планете. Конечно, Пабло продолжает карьеру и наверняка на его счету будет еще много достижений, которым определенно стоит гордиться. Вы можете прямо сейчас познакомиться с ним и взять автограф или сфотографироваться – этим фото можно будет похвастаться перед потомками! А еще, возможно, часть удачи Пабло перейдет к вам и поможет разбогатеть!