Сюжет Tsar Treasures

Жил-был царь Иван XX. Стоило только ему взгромоздиться на трон, как начались завоевательные походы. Многие считали его талантливым военачальником, но на самом деле царь просто ничегошеньки не умел, а проблемы страны надо как-то было решать. Экономика пришла в упадок, соседи постоянно предъявляли претензии на те или иные территории, союзников становилось все меньше, врагов все больше, тут и там ходили слухи о готовящемся заговоре...

Иван XX или Ванька, как его звали за глаза, не смог придумать ничего путного, кроме как взять и отобрать разного богатства у соседей. Военачальник из него, кстати, тоже был так себе, но противника получилось задавить числом. Казна пополнилась золотом, драгоценными камнями, территория Руси-матушки расширилась, налогов стали платить больше – в общем не жизнь, а сказка началась!

Иван XX продолжал завоевательные походы и снискал в народе славу великого полководца. Через несколько лет военную машину пришлось остановить, потому как солдат становилось все меньше, а бабы, в смысле, женщины просто не успевали рожать новых воинов для царской армии. К тому времени ситуация в стране значительно улучшилась, правда, мужиков стало днем с огнем не сыскать, потому как все они или несли службу в регулярных войсках. Ну а некоторым повезло еще меньше – они гнили на полях сражений.

Наконец Ванька прекратил свои походы. Эх, если бы он знал, как заставить рожать больше и быстрее! В его буйную голову пришла мысль ввести какой-нибудь налог, например, для семей, в которых меньше четырех детей... и тут его царское величество поперхнулся квасом – как же до него сразу не дошло?! Можно просто устроить массовые поборы населения, чтобы казна ломилась от денег! Впрочем, она и так уже трещала по швам.

Иван XX начал вводить налоги на скот, на слишком малое количество детей, за пропуски воскресных служб в церкви, на слишком длинную или наоборот короткую бороду – короче говоря, его загребущие ручонки дотянулись до всех сословий. Никто в открытую не признавался, но за глаза царя называли самодуром и крохобором. А Иван XX между тем только и делал, что раздумывал над тем, какой бы еще налог ввести для своих любимых подданных.

И вот царь-батюшка добрался до самых богатых сословий, обязав зажиточных купцов и дворян делать ежегодный добровольно-принудительный взнос: Ванька требовал матрешек, украшенных драгоценными камнями, в идеале, выплавленных их чистого золота. Как-то раз иностранный посол преподнес ему в дар яйцо Фаберже, и его царское величество буквально загорелся заиметь таких побольше! Через несколько лет казна ломилась от ювелирных матрешек, золота и прочих украшений. Ну и яиц Фаберже там, конечно, лежало больше, чем в любом курятнике.

В конце концов дворянству осточертели Ванькины придури и безграничная жадность. Высокопоставленные подданные устроили заговор, в результате которого царь-батюшка отравился и умер. Все подданные делали вид, будто готовы отправиться за ним следом из-за невыносимой тяжести свалившегося на них горя. На самом деле они были очень рады тому, что царь-батюшка наконец-то их покинул, потому как его налоги уже всех достали!

Пока Ивана XX хоронят, его казна осталась без присмотра. Стража напилась на радостях, поэтому всем начихать на царское золото. Вы можете прибрать его себе, пока Ваньку несут до кладбища. Только поторопитесь, а то кто-нибудь увидит!