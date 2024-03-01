О провайдере Reel Play

В 2014 году была основана компания Chance Interactive, которая занималась разработкой программного обеспечения для онлайн-казино. Спустя пять лет руководство приняло решение о ребрендинге – бренд получил новое имя – ReelPlay. Кроме этого, был расширен штат сотрудников – в команду вошли ведущие специалисты индустрии. Направление деятельности осталось прежним – провайдер продолжил разработку качественных игровых автоматов с применением трехмерных технологий, внедрением большего числа бонусов.

В Reel Play работают опытные специалисты сферы, а их усилия направлены на разработку кроссплатформенных игр с детально проработанными механиками, математическими моделями, графикой и музыкой. Софт бренда интегрирован на площадки ведущих казино, он пользуется высоким спросом у гемблеров.

Основатели компании уверены, что новый бренд быстрее популяризировался в тематическом сообществе. Ребрендинг позволил выйти из тени и составить конкуренцию известным провайдерам.

На сегодняшний день компания сотрудничает с десятками казино, включая таких гигантов, как LeoVegas и William Hill. Разработчик создает продукты при поддержке студий Games Lab NextGen и других.

Лицензирование

Одна из сильных сторон разработчика – наличие официальной лицензии, выданной британским регулятором. Документ обеспечивает право на легальную деятельность, при этом клиенты могут рассчитывать на конфиденциальность, безопасную обработку платежей, честность – все комбинации формируются в случайном порядке, и модель полностью вписывается в нормы генератора случайных чисел. Продукты тестируются независимыми лабораториями, и только после этого поступают в игровые залы казино.

Программное обеспечение

Фокус внимания ReelPlay смещен на слоты. Провайдер предпочитает не распыляться на разные направления, считая, что лучше создать один качественный продукт, чем десяток низкосортных релизов. Небольшой портфель компании содержит игры, которым характерна 3D графика, роскошное звуковое сопровождение. Более того, в помощь игрокам предложены всевозможные бонусы: повторные и бесплатные вращения, мультипликаторы, рискованные раунды, специальные символы.

Провайдер заключил партнёрский договор с Big Time, позволивший внедрять в собственную продукцию технологию Megaways – система способна предложить до 117 649 призовых линий.

Также разработчик активно использует запатентованную технологию Infinity Reels. В рамках опции гемблеры могут использовать дополнительный барабан, на котором отображаются новые символы, в том числе и специальные.

Интересные слоты

Hypernova Megaways (RTP – 95.09%)

Этот слот считается одним из самых удачных из представленных в портфолио провайдера. В нем игроку предстоит побороться с невидимым недругом за драгоценные камни. Автомат поддерживает опцию Megaways и предлагает более 117 000 призовых линий. В качестве помощников для игрока реализованы повторные вращения и четыре прогрессивных джекпота.

El Dorado (RTP – 95.78%)

Приключенческий слот приглашает гемблера отправиться на поиски города Эльдорадо. Многие знают о его существовании, но никто не может сказать, где находится это место. Красивая графика, крутая атмосфера удачно сочетаются с многоуровневыми фриспинами, мультипликатором.

Odin Infinity Reels (RTP – 96.18%)

Трехбарабанный автомат рассказывает историю Бога Одина. Игроки могут сорвать крупный куш, так как в системе предусмотрены бесплатные вращения, фиксированный джекпот, умножающий ставку x888. Более того, во фриспинах срабатывает мультипликатор x2, x4.