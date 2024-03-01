West Coast Cash Infinity Reels
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Обзор West Coast Cash Infinity Reels

Количество линий
Количество линий: ∞
RTP
RTP: 96.16%
Max Win
Max Win: X20350
Бонус
Бонус: есть
Покупка бонуса
Покупка бонуса: да
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Сюжет West Coast Cash Infinity Reels

Джейкобу срочно потребовалась наличность. Внезапно деньги закончились, а тут еще и долг за квартиру... хозяйка и так в ярости! Если горе-жилец допустит еще хоть одну просрочку, то его, скорее всего, просто выкинут. Она скажет своему любимому сыночку Тони, что нужно разобраться, ну тот и придет со своими гориллами, которые набьют Джейкобу морду, отберут последнее и выкинут на помойку. Даже кепку с буквой «R» и то себе возьмут, гады бессовестные!

К счастью, в любом городке на Западном Побережье найдется множество способов заработать. Нет, речь не о том, чтобы устроиться на заправку, в супермаркет или еще какую богадельню и батрачить там до кровавого пота! Есть нормальные способы для реальных парней, которые привыкли жить на районе.

Можно пойти на ограбление с Роксаной. Видная девчонка занимается совсем не женским делом, однако у нее хорошо получается. Многих жертв обезоруживает внешность красавицы – мысль о подвохе им даже в голову не приходит, пока в затылок не упирается холодное дуло беретты. Правда, Роксана работает одна, и кто его знает, согласится ли она взять напарника! Когда-то с ней был один парень. То ли он посмотрел куда-то не туда, то ли сказал что-то про ее зад – ну, в общем, она отстрелила наглецу его шланг, и тандем распался. Да, пожалуй, к черту эту чокнутую бабу!

Возможно, в банде Боба найдется место для правильного человека. Раньше он занимался бандитизмом, но это очень стремно и ненадежно – сегодня ты на коне, а завтра тебя везут в «Синг-Синг» на двадцатку или в морг. Любой парень, который задумывается о будущем, должен завязать с грабежами, как только поправит свои дела. А вот тачки – совсем другое дело! Это гораздо менее рискованное занятие и куда более прибыльное. Правда, в один прекрасный день к ребятам могут нагрянуть копы и прикрыть лавочку. А самих «дельцов» ждут немалые сроки. Кроме того, ходят слухи, будто Боб убивает своих парней, если заподозрит, что те работают еще на кого-то и сливают информацию. Да нет, ну его, лучше просто подзанять!

Только вот кто одолжит кэша простому черному парню, у которого кредитная история меньше, чем пенис у пекинеса?! Никто, кроме Пакстона – этого жадного толстосума, который только и делает, что ест, да отдает деньги под проценты! Правда, переплата получается не маленькая. Еще бы, надо же Пакстону на что-то кормить свою жирную задницу! А еще говорят, будто должников этого толстосума находят в канале с бетонными «сандалиями» на ногах. Нет, это, пожалуй, тоже не самый лучший вариант как раздобыть бабла...

Джейкоб пошел в соседний квартал, чтобы принять участие в шоу лоу-райдеров. Вот чего он точно умел, так это заставить тачку прыгать едва ли не до небес! Когда-нибудь у него получится подскочить настолько высоко, что даже сам Иисус выразит ему респект!

Джейкоб выступал последним. Когда все закончили, он влез в тачку и показал класс под самый лучший на свете бит. Проклятье, да машина скакала, как сумасшедшая – казалось, еще чуть-чуть, и колеса разлетятся в разные стороны!

Разумеется, Джейкоб победил, потому что все остальные ему и в подметки не годились. Он заработал триста долларов. Конечно, не бог весть какие деньги, но этого вполне хватит, чтобы решить проблемы.

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