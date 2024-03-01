Сюжет Remember Remember

В городах средневековой Франции люди развлекались как могли! Впрочем, способов хорошо провести досуг у них было не так уж много. И речь вовсе не о посещении борделей, хотя с этим как раз все обстояло отлично: клиенты в домах терпимости не переводились, равно, как и работницы, которые могли порадовать добрых людей своими прелестями. Людям не хватало самых обыкновенных развлечений...

Одни пили все, что горит. В каждом городе были десятки таверн для средних сословий и простолюдинов! По мере выпитого шансы встретить синих чертей и зеленого змия становились все выше, ну, а когда это случалось, о скуке можно было позабыть.

Господа устраивали рыцарские турниры. Правда, проход на арену в качестве зрителя стоил денег. Очень многие люди попросту не могли позволить себе это развлечение.

Простой народ устраивал кулачные бои. Победитель получал деньги и уважение зрителей, проигравшего вываливали в грязи и навозе – все предельно просто! А еще иногда по узким улочкам в кварталах простолюдинов выпускали быков. Животному натирали перцовой мазью нос и то самое место, которое находится под хвостом, и отпускали, подгоняя раскаленной кочергой для верности. Разъяренный бык несся по улицам, сбивая всех, кто попадался под рога и копыта. Одни страдали и визжали от ужаса, другие высовывались из окон и поливали быка помоями, ехидно посмеиваясь над незавидной участью несчастной скотины – в общем, люди развлекались как могли.

Конечно, были у горожан и занятия, так сказать, камерного характера, рассчитанные на небольшое количество участников. Например, компания друзей собиралась и шла обкидывать дом недруга навозом или содержимым ночных горшков, которое с утра пораньше выплеснули на мостовую.

Скажем прямо, досуг жителей средневековых городов был скудным. Мастер пороховых дел по имени Анри мечтал сделать его более разнообразным. Причем он не был эгоистом, ни в коем случае! Мастер по изготовлению пороха мечтал придумать развлечение, которое будет приносить радость абсолютно всем без исключения.

Однажды ученик Анри допустил оплошность и взорвал три бочки свежего пороха одновременно! Мастер хотел наказать нерадивого молодчика, но потом отказался от этой затем – у дурня теперь и так на одну руку меньше, чего с него взять! А еще он задумался над тем, как можно развлечь всех подряд, начиная от герцогов и королей и заканчивая безграмотными крестьянами. Анри хотел взорвать очень большое количество пороха где-нибудь в безопасном месте, хоть на арене для рыцарских турниров. Для красоты он собирался добавить цветной порошок...

Шоу Анри имело оглушительный успех в самом прямом смысле. Конечно, люди, живущие в окрестных домах, стали туговаты на ухо, но даже они остались довольны неповторимым зрелищем! Позже фокусы мастера пороховых дел оценил весь город.

Со временем вместо бочек стали использовать ракеты и другие разные приспособления. В конце концов появились салюты и фейерверки. Когда шоу Анри стало известным на всю страну, король вызвал его к себе и попросил продемонстрировать, на что способен хороший заряд пороха.

Повелитель остался доволен увиденным. С тех пор Анри стал придворным пиротехником, который радовал своими иллюминациями первых лиц страны. У него появилось множество толковых учеников, которым он передавал свои знания. Каждому он говорил: «Помни, помни...» призывая не забывать о технике безопасности!