Сюжет Festival 10k Ways

Бог удачи Цай-Шэнь смотрел на тысячи человеческих жизней и удивлялся обилию страданий, выпадающих на долю смертных. Он жил на горе Фу-Си в заоблачном храме, который охранял лев-страж. Впрочем, такие меры безопасности оказались излишними, потому что все равно ни один смертный не знал, что можно забраться так высоко и бессовестно клянчить лучшую жизнь.

Цай-Шэнь был добрым богом. Разделившись на несколько аспектов, он помог смертным, изменив мир к лучшему. Благодаря великому богу на Земле появилось долголетие, процветание, счастье, наслаждение, блаженство и другие приятные вещи. Жизнь простых смертных стала гораздо ярче!

В один прекрасный день люди узнали, кого стоит благодарить за счастье. И тогда они захотели жить еще лучше! Разумеется, никто не собирался прикладывать для этого собственные усилия – люди мечтали получить все и сразу на блюдечке!

Цай-Шэнь был категорическим противником безделья и праздности. Он решительно отказался превращать жизнь людей в бесконечную гулянку! Кроме того, высшие боги намекнули ему, чтобы тот поменьше занимался самодеятельностью и не помогал смертным без веских причин.

Цай-Шэнь приказал стражу своего храма разворачивать людей назад, если кто-нибудь из них сумеет добраться до заоблачных вершин. Разумеется, таковых было немало. Лев приказывал всем убираться туда, откуда пришли. А самых упорных и наглых он просто кусал за ногу! На самом деле ни один человек не пострадал, однако покусанных было прилично. Ну, а тот, который свалился вниз, когда убегал, не считается – надо было смотреть под ноги…

Конечно, смертные продолжали «штурмовать» гору Фу-Си, несмотря на позицию Цай-Шэня и отказ льва пропускать их в храм. Однажды двое предприимчивых друзей собрались поймать хищника и спокойно пройти в заветный храм – они наняли охотников, которые должны были заманить стража в ловушку и обезвредить. Увы, все это сделали не они, а божественный питомец Цай-Шэня. Лев отпустил их, пообещав в следующий раз отгрызть голову каждому! Охотники больше не рискнули испытывать судьбу и отказывались идти на гору Фу-Си, сколько бы денег им не предлагали.

Наконец, смертные пошли другим путем – они решили устроить фестиваль в честь Цай-Шэня и всех его аспектов, которые сделали жизнь каждого человека хоть немного да лучше. Добрый бог узнал о планах людей и решил взглянуть на грандиозный карнавал. Надо сказать, ему очень понравилась затея смертных и то, как они провели фестиваль! Там даже присутствовала статуя льва, хоть тот и покусал множество людей, пытавшихся сунуть нос в дом Цай-Шэня.

Люди провели фестиваль и стали ждать маны небесной. Цай-Шэнь, махнув рукой, согласился дать им всего того, что они уже получили, только еще больше. Почувствовав божественную благодать, люди сделали правильные выводы и стали проводить фестиваль каждый год. Некоторые умники предлагали устраивать праздник раз в месяц, но многим это показалось слишком уж часто. Кто его знает, вдруг фестиваль приестся Цай-Шэню, и тот перестанет одаривать людей своей милостью…

На самом деле праздник получился просто великолепным! Вы хотите получить благословение богов, которое сделает вашу жизнь лучше? Тогда участвуйте в фестивале в честь Цай-Шэня!