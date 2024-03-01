Сюжет 10000 Wonders 10к Ways

Алладину и его матери приходилось трудиться в поте лица, чтобы обеспечить себе более-менее достойную жизнь. Глава семьи давно умер, поэтому им больше не на кого было рассчитывать, кроме как на самих себя. Однажды в их дом забрел монах, называвшей себя братом покойного отца и дядей Алладина. Юноша никогда не слышал о нем, однако все равно обрадовался внезапному появлению родственника.

Дядя помог семье материально, и лишние вопросы сразу отпали – нежданного гостя приняли, как родного человека. Более того, дядя предложил Алладину работенку: нужно было достать одну вещицу – довольно простая задача, с которой легко справится любой ловкий парень.

Юноша выразил желание помочь родственнику. Они отправились в горы, и монах помог племяннику спустится в пещеру – вход в нее находился в глубоком ущелье. Дядя попросил Алладина достать волшебную лампу, заодно объяснив, с какими испытаниями ему предстоит столкнуться внутри. К тому же он дал ему зачарованное кольцо, позволяющее вызвать джина, если ситуация станет критической.

Благодаря подсказкам ловкач успешно обошел все ловушки. Забрав лампу, он вернулся обратно. Дядя приказал ему привязать находку – племянника он собирался вытащить потом. Тут-то в голову Алладина и закрались сомнения: а дядюшка ли это или прохвост, решивший использовать его, как наивную деву?!

Юноша отказался отправлять лампу вперед себя, а дядя решительно не хотел вытаскивать наверх племянника вместе с волшебной находкой. Наконец, он плюнул и бросил Алладина.

Впрочем, все было не так плохо! Алладин воспользовался кольцом и вызвал джина. Тот перенес его домой вместе с лампой. А «дядюшка» так больше и не появлялся.

Однажды мама Алладина случайно протерла лампу и вызвала могущественного джина, который согласился исполнить десять тысяч желаний в благодарность за свое освобождение. Собственно, так бедная семья и разбогатела.

В один прекрасный день Алладин увидел дочку Султана, которую звали Будур. Они мгновенно полюбили друг друга. Недолго думая, юноша пришел во дворец и попросил руки принцессы. Разумеется, он преподнес султану множество подарков, чтобы доказать серьезность своих намерений.

Хитрый визирь, который положил глаз на Будур, предложил повелителю проверить Алладина и потребовать еще подарков, а то вдруг жених беден как крыса! Впрочем, разбогатевший юноша не ударил лицом в грязь: султан получил сорок подносов с сокровищами. К тому же жених пообещал построить дворец для принцессы, рассчитывая на помощь джина.

В тот же день лампу украл «дядя», подменив артефакт. Монах, или кто он там был на самом деле, подставил Алладина и подвел его под топор палача – без джина юноша никогда бы не смог выполнить свое обещание. Правда, народ воспротивился казни! Султан не захотел раздувать волнения на пустом месте и дал Алладину сорок дней на выполнение обета.

К счастью, жениху удалось найти колдуна, прикинувшегося «дядей». В результате тяжелой битвы злодей был повержен, наказан и унижен самым бескомпромиссным образом. Алладин вернул себе настоящую лампу. С помощью джина он построил дворец и женился на любимой Будур. Разумеется, султан извинился за резкость, а визирю, который мечтал о принцессе, только и оставалось, что кусать локти.