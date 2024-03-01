Сюжет The Wild Drifter

Бродяга Джо много лет болтался по миру. За время своих скитаний он порядком одичал и уже не мог долго жить среди людей. Все, что у него было при себе – так это мешочек золота, отличная винтовка, украденная у какого-то служаки, и лошадь. Да и коня Джо время от времени менял. А один раз жеребца просто подстрелили...

Пуля угодила прямо в лошадиное брюхо! Стрелять в Джо начали из-за его увлечения дилижансами – парень грабил их самым бессовестным образом. А вы думали, откуда у чертового бродяги мешочек золота?! Джо забирал деньги у богатых и отдавал бедным, прямо как легендарный Робин Гуд! А сам он тоже был нищим, поэтому и оставлял золото себе, чтобы не ходить далеко в поисках того, кому его можно отдать. Джо – благородный разбойник, вы же понимаете!

Конечно, богатые не хотели отдавать золотишко. Но один вид винтовки, начищенной до блеска, убеждал их не жадничать. Богатеи отдавали деньги, потому как заработать можно еще, а жизнь – она всего одна.

В тот злополучный день, когда лошадь Джо подстрелили, в дилижансе, помимо клерка, сидели двое охранников. «Робин Гуд» совершенно не ожидал такого поворота событий! Конечно, Джо убил обоих парней и забрал золото, но остался без коня. Впрочем, новую лошадь он смог раздобыть еще до конца дня, позаимствовав в ближайшем городе. Правда, бродяга не стал предупреждать об этом хозяина жеребца. Наверное, он даже подумал, что коня украли. Но Джо обязательно вернет лошадь. А может и нет.

Иногда наш бродяга заезжал в города. Он грабил мастерские и офисы, а когда был при деньгах, заглядывал в салуны пропустить пару стаканчиков виски. Собственно, любовь к спиртному его и сгубила – Джо «срисовали», и плакат с его физиономией появился во многих городках.

Шериф Вестфилд мечтал взять «Робина Гуда» живым или мертвым. Национальный банк был готов неплохо заплатить за Джо – тот уже ограбил так много курьеров, что стал настоящей занозой в том месте, на котором сидят. Шериф мечтал получить солидное вознаграждение и сам объявил награду за бродягу Джо, правда, гораздо меньше. Надо понимать, что слуга закона – это совсем не банк, и он не может позволить себе разбазаривать деньги, разве только казенные и себе в карман, но это уже совсем другая история.

Однажды черт дернул Джо остановиться в городе, который находился под защитой шерифа Вестфилда. Парень отправился в салун, намереваясь как следует выпить с дороги, а затем отдохнуть до утра с какой-нибудь девкой. В заведении Джо приметил официантку Лору, которая была одной из первых красавиц в городе. Попытавшись найти с дамочкой общий язык, бродяга получил от ворот поворот. Джо это не понравилось, и он попытался привлечь внимание Лоры силой, но, на его несчастье, за официантку заступились трое парней. Слово за слово – так и началась заварушка!

Хорошо, что кто-то догадался послать за шерифом. Мистеру Вестфилду сообщили про потасовку, которая может перерасти в самую настоящую войну, как прошлый раз, когда салун сгорел почти дотла. Шериф поспешил на место событий. Увидев Джо, о поимке которого грезил едва ли не каждый день, слуга закона выхватил револьверы и начал палить. Обычно шериф предлагал сдаться, но в этот раз сразу приступил к делу. Ну, просто Джо был известен, как редкостный мерзавец, а награда, предложенная Национальным банком, могла обеспечить безбедную жизнь и сытую старость... в общем упускать большой куш было просто грешно!

Шериф не дал бродяге ни единого шанса сбежать. Теперь он точно станет богатым! А у вас получится, как думаете? Сыграйте прямо сейчас и узнаем, любит ли вас Фортуна!