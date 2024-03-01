Tsai Shen 10k Ways Dream Drop
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Обзор Tsai Shen 10k Ways Dream Drop

Количество линий
Количество линий: 10000
RTP
RTP: 94%
Max Win
Max Win: X2561
Бонус
Бонус: нет
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Сюжет Tsai Shen 10k Ways Dream Drop

Император Кун-Ли был опытным военачальником, однако управление страной – это не только ведение войн. Когда все конфликты на границах империи утихли, пришло время показать себя как мудрый правитель. Слава богам, Кун-Ли не был глупцом, но ему никак не удавалось научиться управлять деньгами. Пока он воевал, экономикой в стране занимался один из ближайших советников, но, когда тот умер, императору пришлось взять бразды в свои руки.

К сожалению, указы правителя не приносили должного результата. Он вкладывал деньги в заведомо провальные проекты, регулярно повышал налоги и, разумеется, тратил по-императорски много. Казна пустела с каждым днем. В итоге дело дошло практически до дефолта – дворец фактически оказался на грани банкротства, а жители Поднебесной сводили концы с концами, как могли.

Император обратился за помощью к самым опытным советникам, которые отлично знали свое дело, однако даже они не знали, как теперь вытащить страну из нищеты. Правитель даже прибегнул к магии, но ничего не вышло – надежды наполнить казну по мановению волшебной палочки рухнули, едва волшебник объявил, что ритуал не сработал. Впрочем, это не помешало ему взять оплату с первого лица страны…

Император Кун-Ли обратился за помощью к мудрецам, которые знали, если и не все на свете, то очень многое. Один из них предложил удрученному правителю воззвать к высшим силам. Император пробовал молиться, но боги оказались совершенно глухи к его просьбам. И тогда другой мудрец предположил, что веры Кун-Ли недостаточно и слезные просьбы просто исчезают в пространстве – в таком случае нужен волшебный жемчуг, который можно найти лишь в пруду Судьбы.

Недолго думая, правитель собрал отряд лучших воинов, которые все еще соглашались работать за символическое жалование, и отправился к легендарному водоему. Каково же было удивление Кун-Ли, когда из пруда показался огромный карп и сожрал одного солдата, да так быстро, что тот даже крикнуть не успел! Императору пришлось пообещать место советника тому воину, который достанет волшебный жемчуг со дна пруда. В общем, большая часть отряда закончила свои дни в пасти прожорливой рыбы…

Кун-Ли вернулся во дворец с четырьмя воинами, которым повезло остаться в живых, и огромной волшебной жемчужиной. Мудрец провел ритуал, позволивший наладить магическую связь с Цай-Шэнем – богом богатства, процветания и всеобщего счастья, который частенько помогал смертным.

Император рассказал о хаосе и нищете, в которой погрязла Поднебесная. Цай-Шэнь выслушал Кун-Ли и решил помочь ему, подарив волшебные дары: рыбу, лягушки и драконочерепаху – золотые статуэтки содержали в себе особую магическую силу! Жаба помогала сохранить нажитое богатство и избежать лишних расходов. Драконочерепаха наделяла своего обладателя мудростью, а рыба привлекала денежные потоки к своему обладателю.

Подарив императору три ключа к успеху, Цай-Шэнь исчез. Кун-Ли оставил статуэтки в своих покоях и уже через пару дней дела в стране начали потихоньку налаживаться. Спустя год, Поднебесная стала одной из самых богатых империй мира! А Кун-Ли прозвали мудрейшим, который знал, как превратить страну из помойки в торговый рай.

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