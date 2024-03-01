Сюжет Money Mariachi Infinity Reels

На голову Мартины свалились тридцать три несчастья! Ну, на самом деле, чуть поменьше, однако положение девушки все равно было крайне незавидным. Во-первых, от нее ушел муж, который променял ее на Кончиту. Во-вторых, она осталась одна с тремя дочками на руках. Хорошо, что хотя бы дом принадлежал Мартине, а иначе пришлось бы ей убираться на все четыре стороны!

Оставшись одна, красавица вволю поплакала и начала ломать голову над тем, как устроить свою жизнь, будучи матерью одиночкой. К сожалению, Мартина ничего больше не умела, кроме как петь, да танцевать. Правда, стоит только ей одной выйти выступать на площади, и сразу найдутся хулиганы, которые заберут у беззащитной девушки все деньги до последнего песо!

Много лет назад Мартина занималась черной магией и некромантией. Конечно, потом она зареклась прибегать к ней снова, потому что священник в церкви называл это грехом. Но жизнь совсем некстати повернулась к ней известным местом, не оставив Мартине никакого выбора. Тем более, ей в голову пришла странная, но чрезвычайно интересная идея...

Уложив дочек спать, Мартина спустилась в подвал. Стряхнув пыль с железного сундука, она достала магические принадлежности и отправилась на кладбище. Еще вечером красавица вспомнила новость о группе музыкантов, которых на соседней улице переехал автобус. Все трое мгновенно погибли. Водителя посадили в тюрьму и теперь ему только и остается ждать справедливого суда. Впрочем, судьба несчастного Мартину не сильно волновала. Ее гораздо больше интересовали погибшие музыканты.

На кладбище она быстро отыскала одну из самых свежих могил, в которой покоился некто Родригес. Мартина сделала магическое святилище прямо на надгробной плите и провела ритуал вызова. Не прошло и двух минут, как на поверхности показались руки покойного...

Мартина помогла трупу вылезти и спросила, на чем тот умеет играть. Тут-то и выяснилось, что Родригес был скрипачом. Мертвец достал из могилы инструмент, который похоронили вместе с ним и сыграл пару великолепных сонат. Обрадованная Мартина предложила ему основать группу и выступать, как при жизни. Родригес согласился, но посоветовал сначала воскресить его друзей, потому как двое человек для группы – ну как-то слишком уж маловато.

Оживший музыкант помог Мартине найти могилы коллег. Она повторила ритуал воскрешения, после которого к их дуэту присоединились трубач и гитарист. Оба мертвеца мастерски владели своими инструментами!

Мартина повела музыкантов к себе домой и выделила им место в подвале. Надо сказать, от них разило мертвечиной так, что учуять можно было даже на соседней улице! Хозяйка дома привела гостей в порядок, как могла. Потом ей в голову пришла идея загримироваться под мертвую, и это было разумно, потому что покойники точно не будут выглядеть как живые по вполне понятным причинам.

На следующий день Мартина представила детям трех участников группы как своих друзей, чтобы те не задавали лишних вопросов. Группа из одного человека и трех мертвецов решила играть музыку мариачи. Целую неделю они репетировали в подвале, ожидая дня, когда в городе состоится карнавал. Мартина планировала выступить со своим коллективом и заработать кучу денег. Кто знает, возможно, группе даже повезет найти продюсера – стиль мариачи очень популярен в Мексике, среди участников три профессиональных музыканта, а значит, большое будущее не за горами!