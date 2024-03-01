Сюжет Golden Haul Infinity Reels

Папаша Рона погиб смертью храброго алкоголика, который всю жизнь сражался с трезвостью. Однажды его печень и сердце не выдержали – они объявили бойкот нездоровому образу жизни, отказавшись работать в таких условиях. Отец помер, оставив Рону в наследство лишь участок, находящийся где-то в пустошах Колорадо. Похоронив старика, сын отдал ему последний долг, справив малую нужду на могилку, и поехал осматривать свои владения.

Участок находился на бесплодном грунте с адски неровным рельефом! Выращивать здесь кукурузу нельзя, построить что-либо – тоже невозможно, остается всего лишь вложить миллионы, и тогда можно будет добиться какого-то толка... в общем, Рон получил наследство, достойное своего родителя.

Новый владелец обошел участок вдоль и поперек. Единственное, что здесь было интересного, так это пещера. Естественно, Рон не мог отказать себе в удовольствии сунуть туда любопытный нос. Каково же было его удивление, когда в темном туннеле он обнаружил маленький самородок! Это было настоящее золото! Вскоре Рон отыскал еще один такой же, правда, его пришлось откалывать от породы – благо подходящий камень оказался под рукой, поэтому лом и кирка не потребовались.

Собственно, все – леди Удача ограничилась скромным подарком. Других самородков Рону найти не удалось, хотя он старался, видит бог! Оставалось только вооружиться арсеналом шахтера и копать туннель к светлому будущему. Деньгами Рон не располагал, поэтому ему пришлось все взвалить на собственные плечи.

В следующий раз хозяин участка привез все необходимые инструменты, без которых добыча золота не представляется возможной. Рон пахал день и ночь, пытаясь найти самородки. Иногда ему это удавалось! Когда Рон находил маленькую «блестяшку», его радости не было предела. Еще бы, ведь каждый самородок стоил кучу денег...

Работа продвигалась очень медленно. Что ни говори, а Рон пахал один. Кроме того, он был уже не молод. Конечно, неплохо было бы обзавестись напарником, а лучше целой бригадой, но тогда придется делиться золотишком, а Рону этого совсем не хотелось.

И вот ему в голову пришла отличная мысль о динамите, из которого получится весьма неплохой помощник. Опять же, делиться с ним не надо! Главное все делать правильно и соблюдать технику безопасности, чтобы не лишиться головы или не оказаться заживо погребенным под завалом...

Рон начал взрывать породу, пользуясь киркой и молотом лишь по необходимости. Теперь дело пошло гораздо быстрее! Вскоре Рону пришлось сделать рельсы и запустить вагонетки, потому что туннель становился все глубже, а вытаскивать породу стало намного сложнее.

Рон добыл немало золота! Расходы на динамит окупались многократно. Правда, с некоторых пор вдалеке от участка стали появляться любопытные, которым, видите-ли очень хотелось узнать, что за взрывные работы проводятся в туннеле, который последние лет тридцать был никому даром не нужен.

Со временем Рон начал уставать. Что ни говори, а возраст берет свое! Теперь ему нужен надежный человек, который будет заниматься золотоносной шахтой. Может быть, вы попробуете? Рон хорошо заплатит толковому помощнику! Только никому не говорите о пещере, а то набежит любителей легкой наживы...